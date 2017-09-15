(Görüntülü Haber) Bakan Soylu'dan Hatay'da güvenlik zirvesi (3)

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CHP'Yİ ELEŞTİRDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde CHP'yi eleştirdi

15 Eylül 2017 20:08

CHP\'Yİ ELEŞTİRDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay\'ın Dörtyol İlçesi\'nde CHP\'yi eleştirdi. Bakan Soylu şunları söyledi: \"Biz PKK ile uğraşacağız, biz DEAŞ ile uğraşacağız. Biz FETO ile uğraşacağız, DHKP-C ile diğer terör örgütleri ile uğraşacağız. Onlar üretecekler, zenginleştirecekler, Türkiye\'yi kendi ürettiklerinin pazarı haline getirecekler bizde teslim olacağız. Bunu kim lanse ediyor. Kim, BBC. Kimin temsilcisi. Türkiye\'nin mi temsilcisi, bu milletin mi temsilcisi mi? BBC bu malzemeleri veya bu sözlerin söylenmesini kim talep ediyor. Onların buradaki uzantıları. Bizatihi Kılıçdaroğlu. Çok net söylüyorum. Oluşturduğu politikayla bunu yapmaya çalışıyor. Bu işlerin katili olan PKK ile HDP arasındaki ilişkinin kendisine 2019 tarihinde zarar vereceğini, HDP ile beraber ilişkiye girdiğinde bu sivil katliamların kendisine sorulabileceğini bildiği için karşı saldırıya geçiyor. Bu kadar açık ve net. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger\'in açıklama yaptığı günde, PKK elebaşlarından Mustafa Karasu açıklama yapıyor. Diyor ki; 2019\'a CHP ile beraber gitmeliyiz. Top bir o tarafa, bir öteki tarafa. Buradaki tezgah açık ve net. Türkiye terörle mücadele etmesin, kırılgan olsun, ekonomisi kırılgan olsun, istikrarı kırılgan olsun, huzuru kırılgan olsun, biz istediğimiz zaman etnik köken üzerinden karıştıralım. İstediğimiz zaman mezhep üzerinden karıştıralım. Diz çökertebilme kabiliyetine sahip olalım.\"

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