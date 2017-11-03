(Görüntülü Haber) Bakan Soylu, şehit korucuların cenazesine katılmak için Hakkari'de (4)

ŞEHİT KORUCULAR TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Alaattin Tekin ve Osman Yeşil için Derecik beldesine bağlı Toklu köyünde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit korucuların cezane törenine katıldı. Soylu, şehit korucular için köyde kılınan cenaze namazında saf tutup, cenazeye katılan şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Soylu ve beraberindeki yetkililer, daha sonra omuzlarda taşınan şehit cenazeleri ile birlikte köydeki mezarlığa gitti. Şehit korucuların cenazelerinin gözyaşları arasında toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, cuma namazını kılmak üzere köydeki camiye gitti. 7