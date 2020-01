(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Okullarımızın güvenliği konusunda önemli adımlar atılacak, genelgeler gönderildi (10)

Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, \"Okullarımızın güvenliği konusunda önemli adımlar atabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Birtakım genelgeler gönderildi. Önümüzdeki süreçte etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi, hem uygulamada olan tedbirleri hem mevzuat düzenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe dönük projelerimizi içermektedir\" dedi. Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı, Ankara\'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu\'nda yapıldı. Çalıştaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katıldı. Çalıştayda hitap eden Bakan Arslan, okul servis araçlarının çalışma izniyle ilgili açıklamalarda bulundu. ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMASI ZORUNLU Öğrenci taşıyacak araçlarda, \'özel izinli taşıt\' şartı arandığını belirten Ulaştırma Bakanı Arslan, \"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği\'nin \'Okul servis araçlarının kiralanması\' başlıklı 7\'nci maddesinde, okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabileceği hususu düzenlenmiş. Yine okul servis aracı işleten kişiyle anlaşma yapılması halinde dahi taşıma yapılacak taşıtların, okul servis aracı olması gerektiği; taşıt sahibi firmaların da ilgili yönetmelikte öngörülen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği açıktır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde, öğrenci taşıyacak araçların özel izinli taşıtlar olması şartı aranmaktadır. Ayrıca servis şoförü ve rehber personel olunabilmesi için uyuşturucuyla ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerekliliği bir zorunluluktur. Bu konuda gerek bakanlıklar olarak gerek kolluk kuvvetleri olarak her türlü denetim yapılmakta\" diye konuştu. EĞİTİM BAKANI YILMAZ: OKUL SERVİSLERİ VE SERVİS ŞOFÖRLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI İHTİYAÇ Okul servis aracı şoförlerinde, trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şunları söyledi: \"Ülkemizde, İçişleri Bakanlığı\'mızın kural ihlallerini önlemeye yönelik yol uygulamaları ve sürücüleri yönelik eğitim faaliyetleri neticesinde; polis sorumluluk bölgesinde 2017 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 30\'a yakın düşüş yaşansa da trafik kazası oranımız hala AB oranlarının üzerindedir. Bunu azaltmak eğitimle insanların bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Bu amaçla bakanlık olarak okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar örgün eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim kurumlarımızda, trafik güvenliği konusunda pek çok ve farklı çalışmayla çocuklarımızın zihinlerinde kalıcı trafik bilinci oluşmasına çalışıyoruz. Trafik güvenliği için okul servisleri ve servis şoförleriyle ilgili çalışmalar yapılması da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı okullara taşıyan okul servis aracı şoförlerinde trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının artırılması için de çalışmalar yapılması gerekmektedir\" İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: GENELGELER GÖNDERİLDİ, KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ Okulların güvenliği konusunda önemli adımlar atılacağının altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, \"Geçtiğimiz hafta, 81 il valimizle okulların etrafındaki güvenlik ve bunlarla ilgili atılacak adımlara ilişkin toplantı yaptık. Buna trafik güvenliği ve servis araçları da dahildi. Bir gün sonra da 81 ilimizde eş zamanlı olarak valilerimizin başkanlığında ve tüm ilçelerimizde bu konuda neler yapılması lazım geldiğini ve yukarıdan aşağıya kuralları tekrar ortaya koyarak, bir değerlendirme gerçekleştirdiler. Oradan aldığımız sonuçlar var. Dün Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızla da Bakanlar Kurulumuzda paylaştık. Okullarımızın güvenliği konusunda önemli adımlar atabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Birtakım genelgeler gönderildi. Önümüzdeki süreçte etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi hem uygulamada olan tedbirleri hem mevzuat düzenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe dönük projelerimizi içermektedir. Politika belgemiz; denetim, kaza sonrası acil müdahale, personel eğitimi, projelerimiz ve düzenleme yapılacak konular olmak üzere 5 başlıkta hazırlanmıştır\" dedi. \'KIRMIZI IŞIK İHLALİ\' AÇIKLAMASI: BELGENİN GEÇİCİ SÜREYLE GERİ ALINMASI YAPTIRIMI GETİRİLECEK Trafik güvenliği konusunda, temel politikanın yaya öncelikli trafik olduğunu belirten Bakan Soylu, \'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi\'ni de açıklayarak, şöyle devam etti: \"Avrupa\'da çok sık şekilde uygulanmaktadır; ceza tolerans uygulaması. Bu da bizim tartışmamız ve bir şekilde uygulamaya yönelik adım atmamız gereken meselelerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Cep telefonuyla kural ihlallerini bildirme ve özellikle otobüsle TIR\'larda güvenli takip mesafesini sağlayacak teknik düzenlemenin zorunlu hale gelmesi gibi konular üzerinde çalışacaktır. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezasıyla birlikte ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirecektir. Bizim emniyet şeritleri mübarek, tren gibi herkesin geçtiği şeritler oluyor. Kimse kusura bakmasın, biz 15 bin aracı emniyet şeridinden geçmek için nitelendirmişiz. Şimdi buna bir çözüm getirdik. Bu 15 bin aracın dışındakiler de var. Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor. Çakarları takıyor, geçiyor. Bizim polis arkadaşımız durdursa bir büyük tartışma, telefonlar. Çok yakında bir zaman içerisinde hayata geçiriyoruz. Bizim kanunumuzun verdiği bir ayrıcalık var. Kanunun verdiği imtiyazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların dışında kimse emniyet şeridinden geçemeyecek\" DHA-Politika - Türkiye-Ankara - Metni Seçmek İçin Basın (Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Okullarımızın güvenliği konusunda önemli adımlar atılacak, genelgeler gönderildi (9) Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, \"Okullarımızın güvenliği konusunda önemli adımlar atabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Birtakım genelgeler gönderildi. Önümüzdeki süreçte etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi, hem uygulamada olan tedbirleri hem mevzuat düzenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe dönük projelerimizi içermektedir\" dedi. Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı, Ankara\'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu\'nda yapıldı. Çalıştaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok katıldı. Çalıştayda hitap eden Bakan Arslan, okul servis araçlarının çalışma izniyle ilgili açıklamalarda bulundu. ULAŞTIRMA BAKANI ARSLAN: HÜKÜM GİYMEMİŞ OLMASI ZORUNLU Öğrenci taşıyacak araçlarda, \'özel izinli taşıt\' şartı arandığını belirten Ulaştırma Bakanı Arslan, \"Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği\'nin \'Okul servis araçlarının kiralanması\' başlıklı 7\'nci maddesinde, okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabileceği hususu düzenlenmiş. Yine okul servis aracı işleten kişiyle anlaşma yapılması halinde dahi taşıma yapılacak taşıtların, okul servis aracı olması gerektiği; taşıt sahibi firmaların da ilgili yönetmelikte öngörülen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği açıktır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde, öğrenci taşıyacak araçların özel izinli taşıtlar olması şartı aranmaktadır. Ayrıca servis şoförü ve rehber personel olunabilmesi için uyuşturucuyla ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerekliliği bir zorunluluktur. Bu konuda gerek bakanlıklar olarak gerek kolluk kuvvetleri olarak her türlü denetim yapılmakta\" diye konuştu. EĞİTİM BAKANI YILMAZ: OKUL SERVİSLERİ VE SERVİS ŞOFÖRLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI İHTİYAÇ Okul servis aracı şoförlerinde, trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şunları söyledi: \"Ülkemizde, İçişleri Bakanlığı\'mızın kural ihlallerini önlemeye yönelik yol uygulamaları ve sürücüleri yönelik eğitim faaliyetleri neticesinde; polis sorumluluk bölgesinde 2017 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, trafik kazalarına bağlı ölümlerde yüzde 30\'a yakın düşüş yaşansa da trafik kazası oranımız hala AB oranlarının üzerindedir. Bunu azaltmak eğitimle insanların bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Bu amaçla bakanlık olarak okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar örgün eğitimin her kademesinde ve yaygın eğitim kurumlarımızda, trafik güvenliği konusunda pek çok ve farklı çalışmayla çocuklarımızın zihinlerinde kalıcı trafik bilinci oluşmasına çalışıyoruz. Trafik güvenliği için okul servisleri ve servis şoförleriyle ilgili çalışmalar yapılması da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı okullara taşıyan okul servis aracı şoförlerinde trafik kültürü oluşturmak ve güvenli sürücülük farkındalığının artırılması için de çalışmalar yapılması gerekmektedir\" İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: GENELGELER GÖNDERİLDİ, KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ Okulların güvenliği konusunda önemli adımlar atılacağının altını çizen İçişleri Bakanı Soylu, \"Geçtiğimiz hafta, 81 il valimizle okulların etrafındaki güvenlik ve bunlarla ilgili atılacak adımlara ilişkin toplantı yaptık. Buna trafik güvenliği ve servis araçları da dahildi. Bir gün sonra da 81 ilimizde eş zamanlı olarak valilerimizin başkanlığında ve tüm ilçelerimizde bu konuda neler yapılması lazım geldiğini ve yukarıdan aşağıya kuralları tekrar ortaya koyarak, bir değerlendirme gerçekleştirdiler. Oradan aldığımız sonuçlar var. Dün Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızla da Bakanlar Kurulumuzda paylaştık. Okullarımızın güvenliği konusunda önemli adımlar atabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Birtakım genelgeler gönderildi. Önümüzdeki süreçte etkin ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi hem uygulamada olan tedbirleri hem mevzuat düzenlemesi aşamasında olan bazı adımları hem de geleceğe dönük projelerimizi içermektedir. Politika belgemiz; denetim, kaza sonrası acil müdahale, personel eğitimi, projelerimiz ve düzenleme yapılacak konular olmak üzere 5 başlıkta hazırlanmıştır\" dedi. \'KIRMIZI IŞIK İHLALİ\' AÇIKLAMASI: BELGENİN GEÇİCİ SÜREYLE GERİ ALINMASI YAPTIRIMI GETİRİLECEK Trafik güvenliği konusunda, temel politikanın yaya öncelikli trafik olduğunu belirten Bakan Soylu, \'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi\'ni de açıklayarak, şöyle devam etti: \"Avrupa\'da çok sık şekilde uygulanmaktadır; ceza tolerans uygulaması. Bu da bizim tartışmamız ve bir şekilde uygulamaya yönelik adım atmamız gereken meselelerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Cep telefonuyla kural ihlallerini bildirme ve özellikle otobüsle TIR\'larda güvenli takip mesafesini sağlayacak teknik düzenlemenin zorunlu hale gelmesi gibi konular üzerinde çalışacaktır. Kırmızı ışık ihlallerinde para cezasıyla birlikte ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirecektir. Bizim emniyet şeritleri mübarek, tren gibi herkesin geçtiği şeritler oluyor. Kimse kusura bakmasın, biz 15 bin aracı emniyet şeridinden geçmek için nitelendirmişiz. Şimdi buna bir çözüm getirdik. Bu 15 bin aracın dışındakiler de var. Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor. Çakarları takıyor, geçiyor. Bizim polis arkadaşımız durdursa bir büyük tartışma, telefonlar. Çok yakında bir zaman içerisinde hayata geçiriyoruz. Bizim kanunumuzun verdiği bir ayrıcalık var. Kanunun verdiği imtiyazlar ve ayrıcalıklar var. Bunların dışında kimse emniyet şeridinden geçemeyecek\"