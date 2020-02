(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Kimin ne yapmak istediğini biliyoruz (1)

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN- Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Ülkemizin güvenliğini kudurmuş bir it sürüsüyle, ona yemek verenlerin insafına bırakacak değiliz. Kimin kim olduğunu biliyoruz. Kimin ne yapmak istediğini de biliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’nda son rakamlara göre bin 485 terörist etkisiz hale getirildi. 31 evladımız, 9 sivil vatandaşımız, 39 ÖSO mensubu kardeşimiz şehit düşmüştür. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından diğer askeri okullarla birlikte kapatılan Bursa’daki Işıklar Askeri Lisesi, bir süre önce Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu olarak faaliyete geçti. 18 Aralık 2017 tarihinde burada eğitime başlayan 169’u kadın toplam bin 663 sözleşmeli astsubay adayı için ant içme töreni düzenlendi. Merkez Nilüfer ilçesindeki TOFAŞ Spor Salonu’nda yapılan törene öğrencilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Hüseyin Kurtoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan törende, astsubay adayı öğrenciler, üzerlerinde Türk bayrağı ve silahların olduğu masaya ellerini koyarak yemin etti. BAKAN SOYLU: ŞEHİRLER ÇİÇEK AÇMIŞTIR Törende bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu Anadolu toprakları yemin etmenin kolay olmadığı topraklardır” diyerek şöyle devam etti: “Bin 663 evladımızın ettiği yemini dinledik. Burada yemin eden her evladımız meselenin ciddiyetini bilmektedir. Bu milletin tarihinde sözün ucuz olduğu hiçbir gün yaşanmamıştır. Şimdi edilen yeminlerin daha anlam kazandığı günleri yaşıyoruz. Ekonomik krizlerle bu milletin ekmeğini çalıyorlardı. Bu ülkenin yarınlarını, ekonomisini, üretimini mahvetmişlerdi. Anadolu’da bin yıldır başı dik, alnı açık yaşayan bu milleti diz çöktürmek için ne gerekiyorsa yaptılar. Bizi terörle mücadelede etkisiz bırakmaya çalıştılar. Terörle nasıl mücadele edileceğini göstermiş bulunmaktayız. Ayrı düşürmeye çalıştıkları Güneydoğu bölgemizde bütün oyunlara rağmen oradaki otellerin doluluk oranları yüzde 80’e çıkmıştır. Bu Türkiye’nin gücüyle olmaktadır. Belediyeler terör örgütünün elinden kurtarılmıştır. Şehirler çiçek açmıştır. İçimizde teröristlere terörist demeye çekinenlere inat bunları iyi anlatmak zorundayız. PYD ile PKK arasında fark yoktur. Beton tüneller yeni yapılmış değildir. PYD’nin DEAŞ ile nasıl anlaştığını herkes bilmektedir. Üç buçuk milyon insan kapımıza geldiler. Ne yapmalıydı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bizim namusumuza göz diktiler, çocuklarımızı öldürüyorlar’ dediğinde kapıyı mı kapatmalıydı? Üç buçuk milyon insan bizim topraklarımızda. O insanlar da kendi toprağıyla beraber hasbihal etmek ister.” \"ABD\'NİN TAVIRLARINA SADECE ACIYORUZ\" Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, “Tarihimize ve medeniyetimize güvenerek söylüyoruz. 30 bin kişiyle ordu kurarsın. Biz sadece bu ülkenin haysiyeti ve onuru için buradan bir yılda 25 bin jandarmayı mezun edeceğiz. Bu teröristleri koruyan, eğiten, 5 bin TIR veren Amerika diyor ki; ‘Size bir şey yapmayacaklar, DEAŞ ile savaşacaklar.’ Bu tavırlarına sadece acıyoruz, üzülmüyoruz da. PYD’nin kiminle savaşacağını, kim tarafından desteklendiğini iyi şekilde biliyoruz. Elbette ki çok net biz ülkemizin güvenliğini kudurmuş bir it sürüsüyle ve ona yemek verenlerin insafına bırakacak değiliz. Kimin kim olduğunu biliyoruz. Kimin ne yapmak istediğini de biliyoruz. Zeytin Dalı Harekatı’nda son rakamlara göre bin 485 terörist etkisiz hale getirildi. 31 evladımız, 9 sivil vatandaşımız, 39 Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşimiz şehit düşmüştür. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin” dedi. \'ZEYTİN DALI HAREKATI YAPMAMAK İHMALDİR\' “Zeytin Dalı Harekatı’nı yapmamak ihmaldir. Unutulmasın ki, batının, küresel silah tüccarlarının, en büyük kabusu, Ortadoğu’ya barış gelmesidir” diyen Bakan Soylu, sözlerini, “Bugün 5 bin TIR silahı Amerika’dan bedava alanlar, bugün Amerika’dan gelecek paralarla ihya olacağını zannedenler, o paraların, o silahların arkası yakın zamanda kesilecektir. Amerikan vatandaşları, paralarının nereye gittiğini elbette ki soracaktır. İster destek olsunlar, ister olmasınlar, dün Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o Osmanlı tokadı mutlaka suratınıza inecektir” diye sürdürdü. \'YALNIZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN\' Bakan Soylu, ant içen astsubay adaylarına da “Gençler, neye talip olduğunuzu size anlatmama gerek yok. Bizden bir şeyler teslim aldınız. Size teslim ettiklerimizin kıymetini bilin. Biz size dünyanın en güzel vatanını emanet ettik. Dünyanın en güzel dağlarını, yaylalarını, en şanlı tarihini, dünyanın en büyük milletini, en muhteşem destanını teslim ettik. Hukuktan, kanundan asla şaşmayın. Hukuk dışı, kanun dışı hiçbir teklife itibar etmeyin. Çok önemli bir yolculuğa başlıyorsunuz. Yalnız olduğunuzu düşünmeyin. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah ayağınıza taş değdirmesin” diye seslendi. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1845 yılında eğitim vermeye başlayan ve ‘Komutanlar Ocağı’ olarak anılan Işıklar’ın tarihi boyunca ordu kademesine güzide komutanlar yetiştirdiğini, 2 ay önce Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu adıyla tarihi dokusunu bozmadan yeniden faaliyete geçen okulun güzide astsubaylar yetiştirmeye devam edeceğini söyledi. Ant içme töreninin ardından Ankara’da eğitimlerine devam edecek olan sözleşmeli jandarma astsubay adayları, 26 Ekim 2018 tarihinde mezun olacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda Eylül 2018\'den itibaren her yıl bin 500 öğrenci jandarma astsubay eğitimi görecek.