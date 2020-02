(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Eylül'de 10 bin polis alacağız

Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, genel güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları çalışmaları anlatarak, \"Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik\" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Tekirdağ\'da \'Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele\' konulu toplantıya katıldı. Bölgedeki valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, muhtarların da yer aldığı toplantıda, Bakan Soylu, öncelikle kaçak göçmen konusuna değindi. Türkiye\'de 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon kadar da diğer bölge ülkelerinden gelen insanların bulunduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu: \"Kara sınırlarımızın yüzde 44\'ünü oluşturan iki ülkede devlet otoritesi yok. Bıçak kemiğe dayandı ve sınır güvenliğimizi sürdürmek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı\'nı yapmak durumunda kaldık ve hala da orada personelimiz var. Son günlerde Ağrı, Iğdır ve İran sınırından göçmenler gelmeye başladı. Bu yıl rakamlar 27 bin civarında. 27 bin kişi sınırlarımızdan kaçak bir şekilde ülkemize girmeye çalıştı. 27 bin de yakaladığımız rakamlar. Şu ana kadar 6 bin 500 kişiyi her an bir hamle ile hızlı hareket ederek geri göndereceğiz. Hükümet olarak Ağrı ve Iğdır\'da bir duvar yapma kararı aldık. Yaklaşık 2,5 milyon Afganlı İran sınırında beklemekte. Iğdır\'daki sınır duvarımızın yüzde 95\'ini bitirme noktasındayız. Iğdır\'da düzensiz göç oranı yüzde 90 oranında azaldı. Şimdi yine Iğdır\'da bir geçici geri gönderme merkezi kuruyoruz. Toplam olarak 10 gün içerisinde 6 bin 500 kişiyi Afganistan\'a geri göndermiş olacağız. Türkiye\'nin kara sınırları toplamı yaklaşık 2 bin 950 kilometre, kıyı şeridi uzunluğu ise 8 bin 333 kilometre. Aldığımız önlemler ile buralardan göçü bıçak gibi kestik.\" \'PKK AVRUPA\'DAN HER DESTEĞİ ALIYOR\' Kaçakların açık denizin ortasında çoluk, çocuk demeden ölüme gittiklerini söyleyen Bakan Soylu, \"Batı bu meseleye duyarsız. Uyuşturucu kaçırıyorsa da bunu başka bir ülkeye getiriyor ve oradaki gençleri zehirliyor. Uyuşturucu parasıyla terör örgütüne silah alınıyor. Bütün bu tablo bizden kaynaklanan bir tablo değil, bize ithal edilen bir tablodur. Türkiye hiçbir ülke için sorun teşkil etmiyor. Bizim komşularımızın yapmadıkları bizim için sorun oluşturuyor. Ülkemizin geleceğine kast ediliyor. Silah dışarıdan, para dışarıdan geliyor. PKK, Avrupa\'dan her türlü desteği alıyor. FETÖ terör örgütü elebaşısının nerede korunduğu malum. Çekirdek kadronun da orada yetişip palazlandığı sır değil. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları ile sabaha varmadan bastırdık. Bu girişimin özellikle kamu ve bürokraside yarattığı tahribatı inkar edemiyoruz. 15 Temmuz sonrasında ülkenin istihbaratlarını elemanları vasıtasıyla dışarıya deşifre edene kadar bu gayreti ortaya koydular. Hala da bir gayret içerisindeler. 2017 yılında FETÖ\'ye karşı birçok operasyon yapılmış ve yapılmaya devam ediyor\" diye konuştu. \'FETÖ\'DEN 77 BİN 081 KİŞİ TUTUKLU\' Bakan Soylu, 2017 yılında FETÖ\'ye yönelik 20 bin 409 operasyon yapıldığını ve 20 bin 478 kişinin tutuklandığını söyledi. Bu yıl içinde ise operasyon sayısının 6 bin 742, tutuklu sayısı ise 2 bin 706 olarak gerçekleştiğini belirten Soylu, \"15 Temmuz 2016\'dan 11 Nisan 2018\'e kadar tutuklanan kişi sayısı 77 bin 081 kişidir\" dedi. \'GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİSTLER TESLİM OLUYOR\' Terörle mücadelede, teröristlerin nefes alamadığın ve bunun da nedeninin kışın da operasyonların sürmesi olduğunu söyleyen Soylu, \"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2017 yılında 1908, teslim olan terörist sayısı da 426\'dır. Size bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Biz ne zamandır böyle baskı yapıyoruz. Niye az teslim oluyorlar diye düşünüyoruz. Son bir hafta 10 gündür, söküm gibi gelmeye başladılar. Gri listeler teslim oluyorlar, üst düzeyler teslim oluyorlar. İnanınız ki ortaya koyulan bu mücadele bütün unsurlar ile ortaya konan bu mücadele meyvelerini vermektedir. 2018 yılı ise şu tarihe kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 200\'dür. 2017 yılında 697, 2018 yılında ise 96 önemli olay önlenmiştir. Geçen yıl 170, bu yıl eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" şeklinde konuştu. \'ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA VAR\' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aldıkları tedbirlerin genel asayişte önemli etkileri olduğunu belirterek, en yüksek memnuniyet oranının yüzde 74.4 ile genel asayişte olduğunu söyledi. Muhtarlara, belediye başkanlarına, kaymakamlara, valilere, emniyet müdürlerine, jandarma komutanlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Soylu, bu çıtanın çok önemli olduğunu ve düşürülmemesi gerektiğini kaydetti. Bakan Soylu şöyle konuştu: \"Yani vatandaşımızın asayişten memnuniyetini 2018 yılında da ölçüldüğünde en yüksek noktada olması lazım. 2017\'nin ilk üç ayı ile 2018\'in ilk üç ayı karşılaştırıldığında asayiş hizmetlerinde de 2017 yılına nazaran, 2017-2016 yılına nazaran önemli değişiklikler var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 11\'lik azalma var. Türkiye genelinde hırsızlıkta yüzde 11\'lik bir azalma var. Sezon başı emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile yapmış olduğumuz konuşmalarda hedefi verdik. Ama bazı vilayetlerimiz var, yüzde 48-49 var. Burada, Tekirdağ\'da da polis eksikliği olduğunu biliyorum. Hem bir taraftan bekçi göndereceğiz, geceleri emniyete alacağız. Hem de 13 bin polis vereceğiz. Söz verdim, bunun 3 binini trafiğe vereceğiz bunun 10 binini de Trakya bölgesine de biraz cömert davranacağız. Onlar bugüne kadar sabrettiler, ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere, hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman arkadaş, polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu.\" Ülke genelinde 2017 yılında 60 huzur uygulaması yapıldığını ve uygulamalarda 1 ton uyuşturucu, 31 bin 542 uyuşturucu hap, 1287 silah ele geçirildiğini anlatan Soylu, hakkında arama kararı bulunan 23 bin 13 kişinin yakalandığını, 2018 yılında şu ana kadar 12 huzur uygulaması yapıldığını ve 5 bin 608 kişinin yakalandığını kaydetti. DÜZENSİZ GÖÇ Bakan Soylu, düzensiz göçün en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu belirterek, karada ve denizde ciddi sorumluluk yüklendiklerin bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: \"Masum insanların mağdur olması bir yana, bu masum insanların arasına yabancı savaşçıların da hatta, FETÖ\'cülerin de karışması durumu söz konusu. 2017 yılında yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 175 bin 752\'dir, az bir rakam değil. 2018 yılında ise şu ana kadar ulaştığımız rakam 66 bin 222 kişidir. Sahil güvenlik komutanlığımız tarafından yakalanan göçmen sayısında yüzde 50 oranında azalma, yakalanan organizatör sayısında ise yüzde 50 artış söz konusu. Yani işi planlayanları daha fazla yakaladık. Özellikle denizlerimizde hayatını kaybeden göçmen sayısında yüzde 71\'lik bir azalma yaşandı, onları da kurtardık. 2018 yılında 10 Nisan tarihi itibarı ile söylüyorum. 5 bin 692 düzensiz göçmen ve 18 göçmen kaçakçısı yakalanmış. 112 arama kurtarma görev icra edilmiş. 33 kişi de kurtarılmıştır. Bu yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nın ortak operasyonlarında 170 kilo esrar ele geçirilmiştir. Özellikle sınır duvarları konusuna ağırlık veriyoruz. Ağrı ve Iğdır arasında 144 kilometrelik bir sınır duvarı yapıyoruz. Bu arada batı sınırlarımızla ilgili 3 projemiz var. Birincisi Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan polis ve gümrük işbirliği noktasında temas merkezi kurulması ve işleyişi. İkincisi batı ve doğu sınırların da gözetleme kapasitesinin arttırılması. Üçüncüsü ise sadece batı sınırlarının gözetleme kapasitesinin arttırılması. Bu projeler, entegre bir sınır yönetiminin önemli bir parçasıdır.\" \'BAZI KONUŞMALARIMIZ FARKLI ALGILANDI Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değinerek, bu konuda herkesin ciddi bir hassasiyet ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Biraz önce bağımlılıkla mücadele kurulumuzun ortaya koymuş olduğu strateji, hemen hemen bütün Türkiye\'ye kabul edilmiş ve yayılmış durumda. Diğer tarafta da biz kolluk kuvvetleri olarak, İçişleri olarak, emniyet ve jandarma olarak ve sahil güvenlik olarak da ciddi bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Diyebilirim ki; bazen özellikle bu konuyu konuşmak için gidiyoruz. Bu konuda bazı konuşmalarımız farklı yerlerde, farklı algılandı. Hatta bazıları biraz sert oldu. Ancak mesele ile ilgili her gün öğrendiğimiz yeni gelişmeler, meselenin büyüklüğünü göstermektedir. Uyuşturucu meselesi yukarıdan aşağıya üzerimize bir çığ gibi gelmektedir. Bu tehlikeyi gözümüzü kapatıp atlatamayız. Bununla mücadele edeceğiz. Bakın size ilginç bir detay vereyim. 2017 yılında AB uyuşturucu raporuna göre AB erken uyarı sistemi tarafından tespit edilen yeni uyuşturucu maddelerinin yüzde 70\'i son 5 yıldır üretilmiş maddelerdir. Bu büyük bir tehlikedir. 2013 yılında 299, 2014 yılında 365, 2015 yılında 423 yeni madde ilave edilmiş. AB, uyuşturucu pazarında, bu ne demek biliyor musunuz? Geç kaldığımız her gün, listeye yeni bir ürün ekleniyor demektir.\" \'AVRUPA MAALESEF GEVŞEK DAVRANIYOR\' Bazı tehlikeli maddelerin Avrupa\'da açıkta, dükkanlarda ve çoğunlukla yasal keyif verici olarak satıldığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, \"Uluslararası uyuşturucu raporlarında geçiyor. Avrupa maalesef inanılmaz derecede gevşek davranıyor. Parada ve birçok konuda birlik olan Avrupa ilginçtir, uyuşturucu ile mücadele konusunda birlik olamıyor. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı. Ülkemiz dünya uyuşturucu rotalarının maalesef tam üstünde bulunmaktadır. Batı\'dan, Doğu\'ya sentetik uyuşturucu gidiyor. Doğu\'dan Batı\'ya da doğal uyuşturucu gidiyor. Bunların hepsi de maalesef bir bölümü bizim rotamızın üzerinden gidiyor. Kah denize yoluyla, kah kara yoluyla gidiyor. Dolayısıyla bir yeri yakalıyoruz, başka taraftan geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla emniyet ve jandarmamız bir yandan sahil güvenliğimiz ciddiyetle bunu sürdürmek zorunda\" dedi. \'UYUŞTURUDAN CEZAEVİNDE BULUNAN SAYISI 59 BİN 906\' İçişleri Bakanı Soylu, sokakta uyuşturucu satan bir kişinin aylık kazancının 7-8 bin lira olduğunu belirterek, \"Uğraştığımız iş önemli bir iş, bu uyuşturucu ekonomisini beraber çökertmek zorundayız. Şu anda uyuşturucu suçlarından cezaevinde kaç kişi bulunuyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi, şu anda uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan sayısı 59 bin 906. Hani bir zaman bir kavram vardı, bir taraftan yakalanıyor, öteki taraftan bırakılıyor. Eksikler vardır ayrı ama şu anda cezaevlerinde en fazla hükümlü ve tutuklu sayısı uyuşturucudan. 10 Nisan itibarı ile 40 bin 704 operasyon yapılmış, 35 ton uyuşturucu, 4,8 milyon hap, 32 bin 304 kenevir ele geçirilmiştir. Asıl mücadelenin en önemli etkenlerinden bir tanesi de belediye başkanlarımız. Bakın bu metruk binaların yıkılması lazım. Bu iş ile ilgili estekti, köstekti dersek mesafe alamayız. Bu kadar açık ve net yıkıp geçeceksiniz. Hiçbirine bakmayacaksınız, metruk bina kalmayacak. Metruk bina hem uyuşturucu açısından, hem de asayiş açısından başımıza dert. Bunun da üzerine gidiyoruz. Bu metruk bina yıkmak için önemli bir avantajdır, bu avantajı hepimiz kullanacağız ve metruk binaları yıkacağız.\"