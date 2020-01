(Görüntülü Haber) Bakan Sarıeroğlu'ndan taşerona kadro müjdesi (2)

SERVİS ŞOFÖRLERİNE BELGE ZORUNLULUĞU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir\'de Ak Parti Odunpazarı İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan okul servis şoförleriyle ilgili yeni düzenleme yaptıklarını söyledi. Servis şoförlerine belge zorunluluğu getireceklerini açıklayan Bakan Sarıeroğlu şöyle dedi:



\"Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu eğitim öğretim döneminde hem Milli Eğitim Bakanlığımıza destek olmak, hem İçişleri Bakanlığımızın çalışmalarına destek olmak üzere bazı girişimlerde bulunduk. Servis şoförlerimizle ilgili. Her mesleğin iyisi kötüsü vardır. Tüm meslek mensuplarını aynı kefeye koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda işini hakkıyla yapan servis şoförlerimiz olsa da önümüzdeki dönemde Çalışma Bakanlığı olarak servis şoförlerimize belge zorunluluğu getiriyoruz. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz şoförlerimizin daha hassas çalışmalarını temin etmek için Çalışma Bakanlığı olarak Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile bir insiyatif aldık.\"



OKULLARA 40 BİN HİZMETLİ



Toplum yararına çalışma programı kapsamında bu yıl 81 ildeki okullara 9 ay çalışacak olan 40 bin hizmetli görevlendirdiklerini de açıklayan Jülide Sarıeroğlu şunları söyledi:



\"Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir çalışmayla bu eğitim öğretim döneminde 40 bin tane kardeşimizi 81 ilimizdeki okulumuzda toplum yararına çalışma programları aracılığıyla 9 ay süreyle hizmetli olarak görevlendirilmesini sağladık. İnşallah göreve başlayacaklar. Yine sayın Başbakanımızın talimatıyla toplum yararına çalışma programımız kapsamında İçişleri Bakanlığımızla ve Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir çalışma yaptık. Evlatlarımızın uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla, yine okul etrafındaki tehlikelerden muhafaza edilmesi amacıyla bu dönemde ilk defa toplum yararına çalışma programı kapsamında güvenlik görevlilerimizi de Türkiye\'deki tüm okullarımızda inşallah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak görevlendirmiş olacağız. Her şey çocuklarımız için. Her şey ailelerimizin annelerimizin evlatlarının okulda olduğu süreçte akılları onlarda kalmasın diye çocuklarımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu ortamlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için diyorum.\"