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(Görüntülü Haber) Bakan Özlü'den erken seçim açıklaması

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili "Buna Meclis karar verir

17 Nisan 2018 16:30

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bahçeli\'nin erken seçim açıklamasıyla ilgili \"Buna Meclis karar verir. Cumhurbaşkanı, Başbakanımız karar verir\" dedi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18\"in açılış törenine katıldı. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen törene Bakan Özlü\'nün yanı sıra İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Özlü, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 


 

\"BUNA MECLİS KARAR VERİR\"

Bakan Özlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin bugün yaptığı erken seçim açıklamasıyla ilgili \"Bunu Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza soralım. Buna Meclis karar verir. Cumhurbaşkanı, Başbakanımız karar verir. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum\" diye konuştu. 


 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

Bakan Özlü, Türkiye\'nin dijital dönüşüm yol haritasında hangi aşamaya gelindiğinin sorulması üzerine, \"Yakın Türkiye\'nin dijital dönüşüm yol haritasını açıklayacağız. Son noktaya geldik, son düzeltmeleri yapıyoruz. 6 bileşenden oluşuyor, bunu sizlerle paylaşacağız. İçerisinde akıllı şehirler var. Türkiye\'nin yapacağı yatırımlar var. Güzel bir program hazırladık. Yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyoruz. Bunu bu ay içerisinde sizlerle paylaşacağız\" şeklinde konuştu. 

 

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