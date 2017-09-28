(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Teknik kolejler için kaynaklarımızı seferber edeceğiz (2)

ZİYARETLERDE BULUNDULAR



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü mesleki eğitim zirvesi programının ardından Vali Davut Gül\'ü makamında ziyaret etti. Bakanlar Yılmaz ve Özlü, ziyarette Vali Gül\'den kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığa Sivas\'tan gelen taleplerin olumlu değerlendirildiğini belirterek, \"Teknopark, küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması ve 2\'inci OSB\'nin kamulaştırma çalışmalarını hep destekledik, destekleyeceğiz. Burada Türkiye\'nin en güzel çalışmalarını yapacağız. Sanayi sitelerinin taşınmasını, modern ve optimum ölçekte üretimlerin yapılabildiği mekanların dizayn edilmesi olarak görüyoruz. Bunun en güzel örneğini Sivas\'ta yapacağız\" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da konuşmasında 2\'inci Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasında bakanlık olarak kamulaştırma için gerekli ödeneğin gönderildiğini dile getirerek, en kısa zaman da çevre düzenleme projesinin de başlayacağını söyledi.



\'EN HIZLI ONAYI SİVAS ALDI\'



Bakanlar Yılmaz ve Özlü daha sonra Sivas Beledi Başkanı Sami Aydın\'ı makamında ziyaret etti. Burada Bakan Özlü\'ye evrakları ve projesi hazır olan Seyfebeli Sanayi Sitelerinin başvurusu yapıldı. Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın imzalarının bulunduğu talep formu, Bakan Özlü\'nün imzalamasıyla onaylandı. Bakan Özlü, \"Öncelikli 10 il arasında bulunan Sivas, şimdi de birinci il oldu. Görev sürecimdeki en hızlı onayı da Sivas almış oldu\" dedi. İmzanın ardından Belediye Başkanı Sami Aydın, Seyfebeli Modern Sanayi Sitesi hakkında Bakan Özlü\'ye bilgi verdi.



Ardından Bakanlar Yılmaz ve Özlü, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Sultan Şehir Bilimle Şenleniyor\' adlı bilim fuarının açılışını gerçekleştirerek, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi. Bakan Yılmaz ve Özlü temaslarının ardından havayolu ile kentten ayrıldı.

