(Görüntülü Haber)  Bakan Özlü: Filyos projesi Batı Karadeniz'in çehresini değiştirecek

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Türk sanayisinin en önemli halkalarından biri Zonguldak\'a kısmet olacaktır. Filyos projesi tüm batı Karadeniz\'in ve Zonguldak\'ın çehresini değiştirecek. 40-50 milyar dolarlık bir cirosu olacak. 12 bin kişiye istihdam sağlayacak\" dedi.



Bakan Özlü, partisinin, Ereğli İlçe Teşkilatı\'nın 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Büyük Anadolu Otel\'de düzenlenen kongreye Bakan Özlü\'nün yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çakıroğlu, Özcan Ulupınar, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve partililer katıldı. Salona gelişinde çiçeklerle karşılanan Bakan Özlü, salonu dolduran partililere seslendi.



Her alanda vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Özlü, \"AK Parti’de sorumluluk alan herkes Türk siyasi hayatında benzeri olmayan çalışmalara imza atan bir kadrodur. Bundan sonra da AK Parti siyaseti farklı olmayacaktır. Türkiye artık karanlık oyunlarla, senaryolarla etkisiz kılınacak bir ülke değildir. Hain odakların böleceği bir ülke değildir. Kalplerimiz aynı heyecanla çarptığı sürece hızımızı kimse kesemez. 2023 hedeflerimizdeki en önemli halkalardan biri bilimdir, teknolojidir, sanayidir. Türkiye bu alanlarda istikrarlı bir şekilde büyümeye, kalkınmaya devam edecektir. Bizler hükümet ve bakanlık olarak üç temel hedef üzerine yoğunlaşmış bulunuyoruz. Birincisi bilim merkezi Türkiye hedefi, ikincisi teknoloji üssü Türkiye, üçüncüsü ileri sanayi üssü Türkiye olacaktır\" diye konuştu.



Bakan Özlü, Filyos projesinin Türk sanayisinin önemli halkalarından biri olacağını vurgulayarak şunları söyledi:



\"Türkiye’deki beş büyük endüstri bölgesinden biri de Batı Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Batı Karadeniz’de bir projemiz var Filyos projesi. Tüm Batı Karadeniz’in ve Zonguldak’ın çehresini değiştirecek. 40-50 milyar dolarlık bir cirosu olacak. 12 bin kişiye istihdam sağlayacak. En büyük liman projelerinden biri endüstri bölgesinin yakınında devam ediyor. Burası 607 hektarlık karma endüstri bölgesi olması nedeniyle her sektörden yatırımcı çekiyor. Batı Karadeniz’in sanayi ve lojistik kapasitesini en üst noktaya çıkaracak. Bu projenin Batı Karadeniz’in amiral gemisi projelerinden olacağını düşünüyorum. Bu bölgede üretilen demir çelik, hammadde olarak kullanılacak. Elektrikli ekipman, motorlu araç imalatı gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. OSB, çevre limanlar, dere ıslah projeleri buranın cazibesini arttırıyor.\"



Konuşmaların ardından Bakan Özlü, Ereğli ilçe teşkilatında görev almış partililere plaketlerini verdi. Tek listeyle gidilen kongrede Fatih Çakır tekrar İlçe Başkanlığı görevine seçildi.



