(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki: Harekatta terör hedefleri yüzde 96 başarıyla vuruluyor

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının terör hedeflerini yüzde 96\'lık bir başarıyla vurduğunu belirterek, \"Dünya\'da böyle bir başarı yok. Yakında Afrin düşecek\'\' dedi. Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri\'de Kayserispor Kapalı Kale Taraftar Derneği merkezinin açılışına katıldı. Açılış konuşmasını yapan Özhaseki\'ye gençler, \"Büyük bakan bizi Afrin\'e götür\" tezahüratında bulundu. Bakan Özhaseki ise \'\'Gerekirse hep beraber gideriz\'\' karşılığını verdi. Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdüğü Afrin\'de güvenlik güçlerinin destan yazdığını belirten Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: \"Zeytin Dalı Operasyonumuz var. Rabbim, askerimizi, ordumuzu korusun. Canlarını ortaya koyarak, ülkemiz için, bayrağımız için savaşan gözüpek yiğitlerimize dua ediyoruz. Yiğitlerimiz, aslanlarımız orada tarih yazıyor, destan yazıyor. Bölücü teröristler, aynı Güneydoğu\'da olduğuğu gibi Afrin\'de ve çevresinde hendekler kazdılar, tuzaklar kurdular. Ama, Mehmetçik, gerek tankı, gerek topu, gerekse uçaklarıyla bu tuzakları, bölücülerin bu hedeflerini sivillere zarar vermeden, bir tek sivilin burnu kanamadan yüzde 96 ile bu hedefleri vuruyor. Dünyada böyle bir başarı yok. Siviller ölmesin diye harekatta Mehmetçik adeta iğneyle kuyu kazıyor. Yakında Afrin düşecektir. Bildiğiniz gibi zaten Güneydoğu\'da bunu yaptık.\'\' Bakan Özhaseki, daha sonra Vali Süleyman Kamçı, Ak Parti Kayseri Mlilletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ve Kayserispor Kapalı Kale Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali ile birlikte dernek merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Özhaseki, buradan Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katılacağı Ak Parti Kayseri İl Kongresi\'ne geçti.