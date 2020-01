(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: Türkiye 2023'de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm hedefine ulaşacak

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 22\'inci kez kapılarını açtı. EMITT’in açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, \" Türkiye 2023\'de 50 milyar dolar turizm hedefine ulaşacak. Her türlü olumsuzluğa rağmen 2017\'yi, 32,4 milyon turist ve 26 milyar dolar seviyesinde turizm geliri ile kapattık. Tur ve seyahat operatörlerimize sağladığımız uçak uçuş desteklerini 2018 yılında kademelendirdik. Pik sezonda az, hareketin azaldığı sezonda ise çok olacak şekilde destekleri 1.500 dolardan 9 bin dolara kadar çıkardık. Liman sayısını artırmamızın yanı sıra, kurvaziyer turizminde kişi başı desteği 25 dolardan 45 dolara yükselttik\" dedi. Fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü Eski Genel Sekreteri Taleb D. Rifai, Alman Turizm Sektörü Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD) Oya Narin, ITE Group Bölge Direktörü Vincent Brain ve ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın gerçekleştirdi. Bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan, Dünya’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı bu yıl 60 bin metrekarelik 10 salonda 85 ülkeden bin 065 katılımcıyı ağırlıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 55 oranda büyüme kaydeden EMITT bu yıl 7.000’in üzerinde onaylanmış randevu ile bir dünya rekoruna da imza attı. Fuarı, bu sene 50.000’den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında düzenlenen EMITT ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak. Tatil tüketicileri fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını, cazip fiyatlarda \'erken rezervasyon\' kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek. TÜRKİYE 2023\'DE 50 MİLYAR DOLAR TURİZM HEDEFİNE ULAŞACAK EMITT’in açılış töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “EMITT dünya üzerindeki en büyük 5 turizm fuarından biri. Ayrıca Türkiye’nin de en önemli turizm fuarı. Türkiye bu fuar vasıtasıyla özellikle önümüzdeki yıllarda hem dünya turizm pastasındaki payını artırma noktasında iddiasını da ortaya koyacak, hem yeni ürünlerini pazarlama şansı bulacak hem de yeni pazarlara açılma becerisini bu fuar vasıtasıyla gösterecektir\" dedi. 2017 yılının her türlü olumsuzluğa rağmen sektör açısından iftihar edilecek bir yıl olduğunu da belirten Kurtulmuş, “Her türlü olumsuzluğa rağmen 2017\'yi, 32,4 milyon turist ve 26 milyar dolar seviyesinde turizm geliri ile kapattık” diye konuştu. \"2023 YILI İÇİN TURİZM SEKTÖRÜ ADINA KONULAN 50 MİLYON TURİST VE 50 MİLYAR DOLAR TURİZM HEDEFİ HAYAL DEĞİLDİR\" Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Turizm Şurası\'nın da oldukça önemli ve verimli geçtiğini hatırlatan Kurtulmuş, 2023 hedeflerinin ulaşılmaz olmadığını vurguladı ve şunları söyledi: \"Bir takım ruhu ile takım oyunu gerçekleştirerek yüksek bir motivasyonda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 yılı için turizm sektörü adına konulan 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm hedefi hayal değildir. Aldığımız kararlar neticesinde tahsisleri 49 yıllığına yeniliyoruz. Konuya ilişkin ilgili yönetmelik önümüzdeki günlerde Resmi Gazete\'de yayımlanacak. Ayrıca bu tahsisler yabancı yatırımcılara da açılabilir. Bir diğer konu ise, tur operatörleri ve seyahat acentalarına sağladığımız uçak uçuş destekleri ile kurvaziyer turizmi destekleri. Tur ve seyahat operatörlerimize sağladığımız uçak uçuş desteklerini 2018 yılında kademelendirdik. Pik sezonda az, hareketin azaldığı sezonda ise çok olacak şekilde destekleri 1.500 dolardan 9 bin dolara kadar çıkardık. Liman sayısını artırmamızın yanı sıra, kurvaziyer turizminde kişi başı desteği 25 dolardan 45 dolara yükselttik.” İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: İSTANBUL TOKYO YA DA LONDRA KADAR EMNİYETLİ BİR TURİZM DESTİNASYONUDUR 100 bine ulaşan nitelikli yatak kapasitesi ve salonları ile gezi ve konferans turizmine İstanbul’un oldukça elverişli olduğunu belirten İstanbul Valisi Vasip Sahin, İstanbul’un en az Tokyo ya da Londra kadar emniyetli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi. Şahin, “Terör asimetrik bir biçimde tüm dünyayı aynı oranda tehdit ediyor. Ancak, 2017 yılını hamdolsun olaysız geçirdik. Tüm tedbirlerimizi her türlü güvenlik birimlerimizle aldık, almaya devam ediyoruz. Bunun sonuçlarını ise bir önceki yılın Aralık ayına oranla 2017 yılı Aralık ayında İstanbul’daki turist sayısının yüzde 37 artması ile gördük. Yıl bazında ise 2017 yılında bir önceki yıla oranla İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 18 artış gösterdi” dedi. \"EMITT 7.000’İN ÜZERİNDEKİ ONAYLI RANDEVU İLE BİR DÜNYA REKORU KIRDI\" Gerek profesyonel ziyaretçilerin gerekse tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin tüm beklentilerini karşılayacak bir içerik hazırladıklarını belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın da 1999 yılındaki ilk organizasyonlarından bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini ve EMITT’i dünyadaki 5 büyük turizm fuarından biri haline getirdiklerini söyledi. Fuara katılım için başta Hindistan, Endonezya, Filipinler, Rusya, Balkan Ülkeleri, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere 106 ülkeden çok sayıda tur operatöründen talep aldıklarını söyleyen Aydın, “Hem bu ülkeler hem de başka turist getirme potansiyeli yüksek olan ülkelerden gelen başvuruları büyük bir özenle değerlendiklerini ve bunun neticesinde 600 tur operatörünü seçerek Türkiye’de ağırladıklarını dile getirdi. Sözlerini sürdüren Aydın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 55 oranda büyüme kaydeden EMITT bu yıl 7.000’in üzerinde onaylanmış randevu ile Londra World Travel Market’ın 4.500 kişilik onaylı randevu sayısını geçerek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Bu kapsamda yapılacak olan görüşmeler turizm sektörünün 2018 yılında nasıl bir seyir izleyeceğinin de belirleyicisi olma niteliği taşıyor. Rekor ilginin 2018 yılının ülkemiz açısından özellikle erken rezervasyon fırsatları gibi tatil tüketicisinin ilgisini çekecek fırsatlar her yıl olduğu gibi bu sene de EMITT’de ziyaretçilerimizle buluşacak” dedi. 106 ÜLKEDEN 600 TUR OPERATÖRÜ VE 7.000’DEN FAZLA RANDEVU İLE EMITT’E REKOR İLGİ Bu yıl yoğun bir ilgi gören EMITT’e106 ülkeden 2.686 davetli tur operatörü başvuru yaptı. Tur operatörlerinden gelen bu yoğun ilgiyi büyük bir titizlikle ele alan EMITT yetkilileri fuar katılımcılarına ve ülke turizmine katkı sağlayacak 600 davetli tur operatörünün başvurusunu onaylayarak fuar katılımcılarını da özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil etti. Bunun neticesinde fuar süresince 6.000’den fazla randevunun gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Bu sene 22’incisi düzenlenen EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının, erken rezervasyon avantajlarının benimsenmesinde de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT bu sene de tüm katılımcılar için değer yaratacak, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre öncülük ediyor. SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ VE GÜNCEL KONULARI EMITT’TE Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT Fuarı her yıl olduğu gibi turizm sektörünün gelişimine yönelik zengin bir içerikte hazırlandı. Fuar kapsamında düzenlenecek ilk gün paneli “Türkiye’de Seyahat Acenteciliğinin Geleceği” başlığıyla 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 16.30’da gerçekleşecek. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele Detur Grup Yönetim Başkanı Firuz Bağlıkaya, SITE Türkiye Başkanı Kerem Sipahiler ve Posta Gazetesi Köşe Yazarı Yazgülü Aldoğan katılacak. Fuarın ikinci gününde ise “Dünyada Yeni Trend; Gastronomi Turizmi” paneli saat 11.00’da Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Koordinatörü Necip Boz, Feriye Restoran Şefi Aydın Demir ve Haber Türk Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman yer alacak. İkinci günün öğleden sonraki programları arasında “Şehrin Pazarlamasında Gastronomik Marka Kentler Yaratılması” ve “Yerel Kalkınma ve Turizm” panelleri yer alıyor. Fuarın son gün panelleri arasında ise Gelişmekte olan Pazarlarda Online Satış ve Gastronomide Farkındalık konuları masaya yatırılacak.