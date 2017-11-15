(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Terörün bölge insanına verdiği zararları yok etmeye gayret ediyoruz (2)

ENGELSİZ YAŞAM AKADEMİSİ\'NİN AÇILIŞINI YAPTI



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Van’da, İpekyolu Belediyesi\'nce yaptırılan Engelsiz Yaşam Akademisi’nin açılışına katıldı. Bakan Kaya, açılıştaki konuşmasında, Ağrı\'da 1 uzman çavuşun şehit olduğunu söyleyerek, \"Biraz önce acı bir haber aldık. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde, bir güvenlik görevlimizi kaybetmenin üzüntüsünü yeni öğrenmiş bulunuyorum. Allah, tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar versin. Biz, bir taraftan terörle güçlü bir şekilde mücadele ederken, bir taraftan da terörün bu bölgeye yıllardır verdiği zararı gidermenin gayreti içerisindeyiz\" dedi.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de belediye olarak girilmez denilen mahallelere girdiklerini ve halka hizmet ettiklerini belirterek, \"Yaptığımız Engelsiz Yaşam Akademisi, ailelerimizin ikinci evi olmuş. Engelsiz Yaşam Akademisi, örnek bir proje olarak Türkiye’de yerini almıştır. Engelsiz Yaşam Akademisi, aynı zamanda ailelere yönelik de kurslar düzenleyen bir akademi olmuştur. Bugün engelsiz Yaşam Akademisi\'nde 300 kursiyerimiz devam etmektedir\" diye konuştu.



Aile Bakanı Kaya, daha sonra Tuşba Belediyesi\'nce yaptırılan parkın açılışına katıldı. Burada Bakan Kaya\'ya kilim hediye edildi. Kaya ve protokol üyeleri, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ne geçti. Bakan Kaya, üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.