(Görüntülü Haber) Bakan Kaya, binlerce kadınla doğa yürüyüşünde

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' Projesi kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katıldı. Binlerce kadının katıldığı yürüyüşte Bakan Kaya, \"Evden Okula Haydi Anneler Spora projesini tüm Türkiye\'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gebze Teknik Üniversitesi\'nde yapılan \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesi kapsamında sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesinin binlerce kadın üyesi sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşüne katıldı. Başkan Karaosmanoğlu yaptığı konuşmada, \"Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi sadece bir spor amaçlı değildir. Projemizin öznesi ailedir. Aileyi güçlendirme, sağlıklı hale getirme, bilinçlendirme ve koruma için başlattığımız bir projedir. Çok önemli olan bu projeyi Kocaeli\'de sistemli bir hale getirdik. Hamdolsun artık bu projemizi kentimizde 30 bin kadınımızla yapıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin, gelecek yıl sonunda da bu sayıyı 100 bine çıkartmaktır. Gerek ruh, gerekse beden sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bu proje de öncelikli olarak annelerimiz yer almaktadır. Kadınlarımızı güçlendirme, fiziki ve ruhsal olarak kendilerini mutlu hissedeceği bir yaşama kavuşturmak için çalışıyoruz\" dedi. Yürüyüşe katılan kadınlara teşekkür eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ise \"Ülkemizde spor maalesef her vatandaşımızın yaptığı bir şey değil. Ancak \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesi kapsamında Kocaelili kadınlarımızın spor yapmasına olanak sağladığı için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aile Bakanlığı olarak güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum diyoruz. Annelerimiz bu projeyle çocuklarına da güzel örnek olacaklar. Kadınlarımız spor noktasında daha bilinçli yaşayarak evlatlarına örnek olacaklar\" diye konuştu. Bakan Kaya, proje nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'ni tebrik ederek, \"Evden Okula Haydi Anneler Spora projesini tüm Türkiye\'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Ülkemizin tüm kadınlarına selam gönderiyorum. Kadınlarımız daha güçlendiğinde, aileler güçlenecek ve toplum güçlenecek. İnşallah 2023\'e hep birlikte güçlü bir şekilde yürüyeceğiz\" dedi. Konuşmaların ardından sağlıklı yaşam ve doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. KADIN VE ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ\'Nİ ZİYARET ETTİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra Gebze Köşklüçeşme Mahallesi\'nde bulunan Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti. Bakan Kaya merkezdeki kadınlarla sohbet etti. Bakan Kaya burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Bugün Kocaeli Belediyemizin, \'Evden Okula Haydi Anneler Spora\' projesinin, bizzat yaşayarak ne kadar muhteşem bir proje olduğunu gördük. Ev hanımlarını sağlıklı yaşama, hayatın içine, sosyal dayanışmanın içine katan bir proje. Gerçekten tam anlamıyla bir sosyal belediyecilik örneği. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu projeye katkısı ve desteği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ev hanımlarımız haftanın 3 günü yürüyüşler yapıyorlar. Sonra geliyorlar belediyelerin ilçelerdeki spor merkezlerinde farklı sporlar yapıyorlar. Bu arada çocukları da satranç gibi çeşitli oyunlarla onlar da eğitim alıyorlar. Gerçekten kadınlarımızın sağlıklı yaşaması için çok önemli ve güzel bir proje. 30 bin kadınımıza hizmet verilmiş bu proje kapsamında. Bundan sonra da hedef sanırım 100 bin. İnşallah en kısa zamanda hedeflerine de ulaşırlar. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz, obezite şu anda çocuklarımız için ciddi bir tehdit. Kadınların spor yapması bütün aileye örnek olacak bir şey. Biz de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak da \'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum\' diyoruz. İşte güçlü kadın derken, spor yapan, ailesine güç veren, dayanışmayı arttıran en güzel etkenlerden biri. Burada kadınlarımızın hikayelerini dinledik. Farklı bir çok travmalar yaşamış kadınlarımız sporla ciddi anlamda rehabilite olmuşlar. Burada kadınlar sadece spor yapmıyor. Burada bir nevi hayata tutunuyorlar. İçeride dayanışma örnekleri gördük. Bu ve bunlar gibi projelerin 81 ilde yaygınlaşması için çalışacağız inşallah.\"