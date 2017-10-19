(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkler için devletin öneminin büyük olduğunu belirterek, \"Türkler, gerçekten büyük bir millet. Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz\" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da düzenlenen 1\'inci Türk Tarihi Sempozyumu\'nun açılışına katıldı. Sempozyuma Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinden Celal Mümtaz Akıncı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve değişik üniversitelerden akademisyenler katıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Eroğlu, \"Türklerde devletin önemi çok büyük; ama Türkler gerçekten büyük bir millet. Türklerin tarihi olmadan dünya tarihi yazılamaz; çünkü bakın, tarihte Türkler 120 civarında devlet kurmuş. Hiçbir millet yoktur ki farklı coğrafyalarda hükümdarlık sürsün. Bakın, Çin Seddi\'nden ta Viyana kapılarına kadar Ukrayna\'dan Orta Afrika\'ya kadar hükümdarlık sürmüş. Gerçekten muhteşem bir milletiz. Ben de bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim\" dedi. Devlet olmadan, milletin yaşamasının mümkün olmadığını söyleyen Eroğlu, \"Hakikaten devlet, bizde o kadar önemli ki bütün insanlar, fani olduğunu bilir; ama devlet için ebedi olduğuna dair bir sıfat kullanır. Her konuşmamızda da şunu söyleriz. \'Allah devletimize, milletimize zeval vermesin\'. Dolayısıyla devlet olmadan milletin yaşaması mümkün değil. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz müddetçe bizim töremizi kimse bozamaz ve devletimizi de hiç kimse yıkamaz\" diye konuştu. \'TARİHİMİZİ ÖĞRETMEZSEK NESİLLERİ KAYBEDERİZ\' Darbe girişiminde Türk milletinin, devletine sahip çıktığını vurgulayan Bakan Eroğlu, \"15 Temmuz, milletimizin sadece kendi tarihine değil; dünya tarihine yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Devletine sahip çıktığının en güzel destanıdır. Gelecek nesillere tarihimizi öğretmezsek nesilleri kaybederiz. Dolayısıyla mazisini bilmeyen gelecekte destan yazamaz. Tarihini bilmek bu bakımdan önemli\" dedi. Birinci Dünya Savaşı\'nı hatırlattığı konuşmasında Bakan Eroğlu, şunları söyledi: \"1\'inci Dünya Harbi\'ne niye girdik? Orada bir kişinin devlet yerine kendi hevesini tatmin etmek için verdiği bir karar neticesinde girdik. Nereden nereye. 5 milyon metrekareden 200 bin metrekareye inmişti sınırlar. O da nasıl oldu? O zaman 1\'inci Dünya Harbi başlamış, tabi Alman 2 zırhlı gemisi Goben ve Breslau, Çanakkale Boğazı\'ndan girmek istiyor, tabi orada Sultan Abdülhamit\'in yaptırdığı muhteşem bataryalar var ve oradan geçmesi mümkün değil. Nitekim biliyorsunuz milletimiz 1915\'te \'Çanakkale geçilmez\' destanı yazdı. Enver Paşa\'ya geliyor Alman sefiri diyor ki, \'Bizim gemileri batıracaklar ne olur geçsinler\', Enver Paşa tabi bu Goben ve Breslau gemilerine Yavuz ve Midilli isimleri takılıyor, gemideki Alman askerlerinin kafasına fes geçiriyor. Neticede İstanbul\'a geldikten sonra Karadeniz\'e çıkış, Sivastopol\'u bombalıyorlar. Neticede 1\'inci Dünya Harbi\'ne girmememiz gerekirken girmek. İşte burada tarih şuurunun olmaması ve devlet aklının olmaması neticesinde girdik. Enver Paşa o zaman Genelkurmay Başkanı, Veziriazama diyor ki \'2 tane nurtopu gibi yavrumuz oldu.\' Düşünebiliyor musunuz, kendisi karar vermiş ve neticede harbe girdik.\" Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından Osmanlı Fermanlar ve Beratlar Sergisi\'nin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi inceleyen Eroğlu, sergide yer alan ferman ve beratlar hakkında da bilgi aldı. Bakan Eroğlu, daha sonra 1\'inci Türk Tarihi Sempozyumu\'nun \'Devletin Teorik Altyapısı\' konulu birinci oturumuna başkanlık etti. Altı oturumdan oluşan ve 28 konuşmacının katılacağı sempozyum, 21 Ekim Cumartesi günü Afyonkarahisar\'ın tarihi yerlerine düzenlenecek kültür gezisiyle sona erecek.