(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Adam tuvalet izni almış, otel yapmış

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, turizmin tüm yıla yayılması amacıyla düzenlenen \'Dört Mevsim Uludağ\' çalıştayı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun katılımı ile başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Eroğlu, \"Buraya kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Adam tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların gereğini yaptık. Bugün 12 tesisin temelini atacağız. Uludağ\'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Her türlü desteğe hazırız\" dedi. Türkiye\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, turizmin bütün yıla yayılması için yapılacak çalışmalar \'Dört Mevsim Uludağ\' çalıştayında masaya yatırılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun ekim ayında yaptığı Bursa ziyaretinde gündeme getirdiği çalıştay, Uludağ\'da bir otelde başladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş ve davetlilerin katıldığı çalıştayda, iki gün boyunca Uludağ’ın geleceğine yönelik yol haritası belirlenecek. \'ULUDAĞ\'A ÇOK PARA HARCAYARAK TURİST ÇEKMEMİZ GEREKİR\' Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Veysel Eroğlu, Bursa ile gönül bağının olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, \"Bursa bana çok şey öğretti. Bursa\'ya vefa borcumu ödemem gerekiyor. Tamamıyla ödemiş değilim ama yapacağız. Daha önceki toplantıda böyle bir çalıştay için teklif gelmişti. Sizlerin tavsiyeleri bizim için önemlidir. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Uludağ\'ın ayrı bir önemi var. Geçen sene Cumhurbaşkanımız, Bakanlar Kurulu\'nda bu meseleyi dile getirdi. Turizmcilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Bu çalıştayda alınan kararları değerlendireceğiz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu. Uludağ\'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız. Uludağ\'ı birlikte yöneteceğiz\" dedi. \'TUVALET İZNİ ALIP OTEL YAPMIŞ\' Uludağ\'da turizmin gelişmesinin Türk turizmini de geliştireceğini ifade eden Eroğlu, bölge için master planı hazırladıklarını belirtti. \"Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak\" diyen Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti: \"Bizim DSİ vardı; \'Eğitim yapıyoruz\' dediler, \'Eğitimi başka bir yerde yapın\' dedik, orayı yıktık. Kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların da gereğini yaptık. Bugun, 12 tesisin temelini atacağız. Sarıalan\'da derme çatma binalar vardı. Bundan sonra çöp kutusu dahi estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına orman köşklerini yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak. Eksikler varsa beni tenkit etmekle başlayın. Önümüzdeki yıl ocak ayında dünyada tanınmış liderleri çağırarak bir zirve yapalım dediler. Uludağ zirvesi olsun. İsmi için de bir şeyler düşündük. Arkadaşlara bununla ilgili talimat verdik. Finansman konusu önemli. Bu konuda çok önemli atılım yaptık. Buradaki otellerin yenilenmesi için bir çalışma yapılacak. Tanıtım eksikliği de var. Bir grup da tanıtıma önem verecek. Bir logoyla \'Uludağ bu\' diyeceğiz. Bursa\'ya çok önem veriyoruz.\" \'ULUDAĞ, 2023 HEDEFLERİMİZ İÇİN ÖNEM KATACAK\' Çalıştayda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Uludağ\'ın Türkiye adına büyük bir değer olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Uludağ\'a yeni bir projeksiyon ve vizyonu ele alarak, yeni bir döneme kapı araladığımız için çok mutluyum. Eminim ki yapılan çalıştay neticesinde hem bizlere hem hükümetimize çok büyük bir yol gösterici olacak. 2023 hedeflerimiz için ülkemize önem katacak. Uludağ tek bir özelliği ele alınacak bir dağ değil. Doğal güzelliği, turizmi, tabiat sporları var. Ama Uludağ, kış turizmiyle anılır olmuş. Kendisini 4 ay ile sınırlandırmış. Aslında yazın burası cıvıl cıvıl, ayak basacak yer yok. Tüm Bursalıların zevk içerisinde bulunduğu bir yer. Burayı, tüm Türkiye\'nin ve dünyanın istifadesine sunalım. Türkiye kazansın, markası artsın. Burası, önümüzdeki süreçte kongre merkezi olma bakımından bize ivme katacak. İnşallah Uludağ\'ı kongre merkezi yapacağız\'\' dedi.