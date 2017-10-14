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Politika

(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Milletimizin güçlü iradesi olduğu müddetçe, ülkemiz büyümeye devam edecek

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlılığı olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam

14 Ekim 2017 19:09

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi\'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, \"Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlılığı olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın. Yeter ki önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında olun\" dedi. Karaman AK Parti Merkez İlçe Kongresi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yunus Emre Konferans Salonu\'nda yapılan kongre öncesi partililer tarafından karşılanan Bakan Elvan, kısa süre sohbet etti. Salona girerken İstiklal Marşı\'nın okunmaya başlaması üzerine merdivenlerde bekleyen Bakan Elvan, marşın tamamlanmasının ardından salona girdi. Kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Elvan, \"Bizim aşkımız bir, davamız bir. Bizim sevdamız bir, ülkümüz bir. Bizim reisimiz bir, yoldaşımız bir. Engel üstüne engel koyuyorlar. Bunları biz 2002 yılından beri yaşıyoruz, yaşadık. Belki bundan sonraki süreçte de yaşayacağız. Neler neler yaptılar. Muhtıralar mı, darbe girişimleri mi, parti kapatma kararları mı, o yöndeki girişimleri mi; nelerle karşılaştık. Bunların her birini sizlerle birlikte aştık\" diye konuştu. Bugün bazı sıkıntılar görüldiğini ancak Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Elvan şunları söyledi: \"Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlılığı olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın. Yeter ki önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında olun.\"

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