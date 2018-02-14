(Görüntülü Haber) Bakan Elvan devreye girdi, park ve spor alanı kamuya kaldı

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) Mersin\'in merkez Mezitli ilçesinde bir süredir gündemde olan 76 dönümlük denize sıfır park ve spor alanı olarak ayrılan arazinin turizm tesisi olarak tahsis edilmesi nedeni ile verilen mücadelede Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın da araya girmesi ile geri adım atıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ı telefonla arayarak, halkının umutla beklediği müjdeli haberi verdi. Bakan Elvan ile yaptığı görüşmeyi aktaran Başkan Tarhan, Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, beni aradı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Turizm Bakanlığı ile görüştüğünü belirtti. Mülkiyeti TOKİ\'ye geçen Tece?deki Hazine\'ye ait 76 dönümlük imar planında yeşil alan ve spor alanı olarak görünen parseller için iki şirket adına verilen Turizm Yatırımcı Belgesi?nden bir sonuç çıkarılmaması gerektiğini aktardı. Kendisinin konuyla yakından ilgilendiğini, Mersin kamuoyunun endişe etmemesine neden olacak bir durumun söz konusu olamayacağını bildirmişlerdir dedi. Uzun süredir sürdürdükleri mücadelenin olumlu bir şekilde sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Tarhan, Tece\'de ki söz konusu arazi hususunda Bakan Lütfi Elvan\'ın gösterdiği duyarlılığa teşekkür ediyorum. Bize bu alanın amacına uygun olarak kullanacağı yönünde güvence vermiştir. Ayrıca, bu süreçte yasal direnme hakkımızı kullanırken yanımızda yer alarak, desteklerini esirgemeyen Tece ve Mersin halkına, milletvekillerimize, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine ve meslek odalarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Toplam 76 dönümlük bir alanı savunurken siyaset üstü bir mücadele sergiledik. Direndik, mücadele verdik ve başardık. Kent adına ortak sorunlarda değişik siyasi görüş ve düşüncede ki insanların birlikte yasal direnme hakkını kullandıkları zaman, nasıl sonuca gidilebileceğini, başarı sağlanacağını Tece olgusunda tüm kamuoyuna göstermiş olduk dedi.