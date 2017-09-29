(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: Türkiye'ye karşı bir düşmanlık oluşturuldu

Oğuz KUŞÇU/KARAİSALI (Adana), (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, son zamanlarda dünyanın birçok yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı, Türkiye\'ye karşı bir karşıtlık, düşmanlık oluşturulduğunun görüldüğünü söyledi.



Bakan Ömer Çelik, partisinin Adana\'nın Karaisalı İlçe kongresinde konuştu. Karaisalı\'nın sadece Ak Parti\'nin kalesi değil, aynı zamanda bir dünya markası olarak Türkiye\'deki milli birlik ve beraberliğin, kardeşçe yaşamanın, ülkenin önemli meseleleri hakkında nasıl birlik beraberlik içerisinde olunacağının bir örneği olduğunu vurguladı. Türkiye\'nin AB üyeliği sürecinin uzun bir hikayesinin olduğunu belirten Bakan Çelik, son zamanlarda dünyanın birçok yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı, Türkiye\'ye karşı bir karşıtlık, düşmanlık oluşturulduğunun görüldüğünü anlattı. Çelik, \"AB, 2. Dünya Savaşı\'ndan sonra bir siyasi değerler birliği olarak ortaya çıktıktan sonra, maalesef son yıllarda bu siyasi değerler birliğini tehdit eden aşırı sağcı, ırkçı, faşist, Nazi türü akımlar çeşitli Avrupa ülkelerinde yükselmeye başladı. Bunların en büyük hedefi Türkiye. Çünkü bunlar, insanların kafasındaki demokratik değerleri tahrip etmek için, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ve Cumhurbaşkanımıza bir düşmanlık geliştiriyorlar. Geçmişte Avrupa\'yı 2. Dünya Savaşı\'na götüren ve insanlığın çok büyük felaketler yaşamasına yol açan zihniyet de budur. Bu zihniyet, esasında kendisinden başkasının hayat hakkı olmadığını, kendisinden başkasının herhangi bir şekilde barışa, refaha ve bir arada yaşamaya hakkı olmadığını düşünür. Müslümanlara dönük de özel bir düşmanlıkları vardır\" diye konuştu.



Bakan Çelik, Türkiye\'de siyasetçilerin halkın iradesine, halkın değerlerine dayanan bir devlet anlayışını inşa etmeye çalışsa, hemen arkasından darbe süreci geldiğini kaydederek, \"Bu köksüz, tarihsiz ve tarifsiz devlet ve toplum anlayışı oluşturmak üzere ortaya çıkanlar, darbe yoluyla halkın iradesini gasp ettiler. Ak Parti\'yi çok kıymetli yapan şeylerden bir tanesi de budur. Halkın değerleri ile devlet düzeninin barıştırmış olması. Millet ve devleti barıştırmış olması. Millet ve devlet arasındaki kavgaya son vermiş olması. Bu olduğu içindir ki Türkiye\'de müthiş ekonomik başarılara imza atıyoruz, demokrasimizi, ekonomimizi geliştiriyoruz\" dedi.



Bakan Çelik, FETÖ darbe girişimden sonra çok zor koşullar içerisinde terörle başarılı bir mücadele verdiklerini, özgürlük, güvenlik dengesini, demokrasiyi, hukuk devletini korumaya çalıştıklarını vurguladı.