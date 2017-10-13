(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: Dışarıdan yapılan kara propagandaya kulak asmayın

Yusuf BAŞTUĞ- Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, \"Dışarıdan \'Türkiye daralıyor, işler kötüye gidiyor\' diye kara propaganda yapılıyor. Dışarıdan pompalanan şeylere kulak asmayın. Türkiye\'nin nereye gideceği bizim irademize bağlıdır\" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Sanayi Odası (ADASO) binasında, Türk Eximbank Şubesi\'nin açılışını yaptı. İş dünyası temsilcilerini buluşturan toplantının açılış konuşmasını yapan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ihracatın arttırılması için verilen desteklere teşekkür etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da kentin yatırım potansiyelini anlatarak yatırım çağrısı yaptı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, \"Son anketimizde iş dünyasının en büyük sorunu finansmana erişim. Yüzde 26 oranında finansmana erişim sorunu var. Aynı zamanda Eximbank\'ın yönetimindeyim. Bu yıl 40 milyar dolarla ihracatı destekliyoruz. Gelecek bunu yüzde 20 daha da arttıracağız. Adana ihracat sıralamasında 11\'inci sırada, kentin ilk 10\'a girmesi lazım\" diye konuştu.



\'UMUTSUZLUK CAİZ DEĞİLDİR\'



Adana\'nın plakasının 01 olduğunu belirten AB Bakanı Ömer Çelik ise, kentin ihracat sıralamasında tek sayılı sıralarda olması gerektiğini anlattı. \'Türkiye kötüye gidiyor, işler kötüye gidiyor, Türkiye daralıyor\' diye kara propaganda yapıldığını anlatan Bakan Çelik, şunları söyledi:



\"Dışarıdan pompalanan şeylere kulak asmayın. Türkiye\'nin nereye gideceği bizim irademize bağlıdır. Biz birlik beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe, umudumuzu koruduğumuz müddetçe, şunu unutmayın, dışarıdan kara propagandanın ivmesi yükseliyorsa, biz de buna karşılık yaptığımız işlerin ivmesini yükselteceğiz. Bu kara propagandanın bizi sokmaya çalıştığı siyasal kara deliklere, bu buhrana girmeyeceğiz. Çok sıkıntılı ve problemli dönemler atlattık. Hep beraber göreceğiz, bugünleri de geçeceğiz. Türkiye\'nin geleceği bundan çok daha iyi olacak. O gelecek de çok uzak bir gelecek değildir. Önümüzdeki yıllar, Türkiye için çok daha iyi olacak. Hükümet işin başındadır, devlet işinin başındadır, herkes gündemine hakimdir. İş dünyasının yapması gereken kendi ajandasını büyütmek, kendi performansını yükseltmektir. Bunu da hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Umutsuzluk caiz değildir. Geride kalmak, ileriye gitmemek, karamsarlığa kapılmak bize yakışmaz. Sadece ileriye bakacağız ve yolumuzda ilerleyeceğiz.\"



BAKAN ZEYBEKCİ: BAŞARI TESADÜF DEĞİL



Daha sonra kürsüye çıkan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, \"Artık akıl terinin alın terinin biraz önüne geçtiği, sanayi 4.0\'ın egemenlik haline geldiği dünyada artık Adana\'yı harekete geçirmek için buradayız. Eximbank, Türkiye\'de yatırımların önündeki en büyük engel olan ve artı enflasyonun birinci sebebi olarak gördüğümüz faiz engelini aşmak için en önemli enstrümanlardan birisi. Türkiye\'de mevduat faizlerinin yüzde 12-13 oranında olduğu dönemde Türk lirası olarak yüzde 6.5 ihracat kredisi veriyor. Bu sayede 2017 yılını ihracatta seferberlik yılı ilan etti. Bu sayede yatırımlar ve üretim artmaya devam ediyor. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen, 2016\'daki bu 15 Temmuz işgal girişimine rağmen oluyor. Irak\'a veya Suriye\'ye baktığınız zaman işgal girişiminin ne olduğunu daha iyi anlarsınız. Rusya ile yaşananları biliyorsunuz. Bunlara rağmen Türkiye 2017 yılının birinci ve çeyreğinin ortalaması yüzde 5.1 büyüyorsa ve bu büyümenin yüzde 3.2\'sini ihracat ve üretimle destekliyorsa bu başarıların tesadüf olmadığını görüyoruz\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Çelik ve Bakan Zeybekci ile protokol üyeleri, Türk Eximbank Adana Şubesi\'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Zeybekci, açılışın ardından kentteki iş dünyası temsilcileri ile basına kapalı olarak istişare toplantısına da katıldı.