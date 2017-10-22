(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu'dan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'na ziyaret

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde kamp yapan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nı ziyaret etti. Futbolcularla görüşen Bakan Çavuşoğlu, Milli Takım Antrenörü Ali Metin\'le penaltı yarışması yaptı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun\'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları\'nda şampiyon olan Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın Manavgat Emirhan Spor Kompleksi\'ndeki antrenmanını ziyaret etti. Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu\'nun da eşlik ettiği Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, takım yöneticilerinden bilgi aldı.





Teknik Direktör Ali Metin, Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın 2015 yılında Almanya\'da Avrupa, 2016 yılında İtalya\'da dünya ve bu sene de Samsun\'da düzenlenen olimpiyatlarda şampiyon olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Samsun\'daki maçı izlediğini belirtti. Ziyarette işitme engelli futbolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ziyaret etmek için Bakan Çavuşoğlu\'dan yardım istedi. Bakan Çavuşoğlu bu konuda yardım edeceğini söyledi. Takım kaptanı Soner Balcı, Bakan Çavuşoğlu\'nu 29 Ekim\'de Antalya\'da İngiltere\'yle oynanacak Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmasına davet etti. Bakan Çavuşoğlu, o tarihte başka bir programı olduğunu belirterek, başka bir maça gelmek istediğini söyledi. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çavuşoğlu, Milli Takım Antrenörü Ali Metin\'le penaltı yarışması yaptı. Giydiği spor ayakkabılardan memnun olmayan Bakan Çavuşoğlu\'na 44 numara kırmızı renkli krampon hediye edildi.





Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, \"İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımızın Antalya\'da kampta olduğunu öğrenince ziyarete gelmek istedik. Zaten hocaları Ali Metin, bizim Meclis Futbol Takımımızın da hocasıydı. Beraber şampiyonluklar da kazandık. Bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Samsun\'da olimpiyat şampiyonu oldu. Önümüzdeki günlerde de önemli maçları var. Gelip onlara moral vermek istedik, inşallah maçlardan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımıza götürme sözü verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız da taktir buyururlarsa arkadaşlarımızı Cumhurbaşkanımıza götüreceğiz\" dedi.





Bakan Çavuşoğlu bir gazetecinin İngiltere maçı için tahmininin ne olduğunu sorması üzerine, \"İlk maç İngiltere\'yleymiş. Olimpiyat şampiyonuna galibiyet yakışır. Antalya da milli takımlarımıza uğurlu geliyor. A Milli Futbol Takımımıza da uğurlu geliyor. Ben 3-1 diyorum\" diye konuştu.