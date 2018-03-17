(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı

Engin ANAK ALANYA, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır\'ın Dicle ilçesinde şehit düşen hemşehrisi Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın baba evindeki mevlide katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 gün önce Diyarbakır\'ın Dicle ilçesinde PKK\'lı teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal\'ın Bektaş Mahallesi\'ndeki baba evinin önünde düzenlenen mevlit programına katıldı. Dün akşam da şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, bugün katıldığı mevlit programında ilk olarak taziye çadırını ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, şehit babası Mustafa Uysal ve şehidin yakınlarıyla görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Programda, şehit Uzman Çavuş Fatih Uysal ile tüm şehitler için Kuran okundu.