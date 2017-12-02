(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu: FETÖ, Türkiye'deki Amerikan misyonlarına da sızmıştır

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, \"FETÖ, Türkiye\'deki Amerikan misyonlarına da sızmıştır. Amerikan yargısına da kongresine de her yere, tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla, bu yolla, legal ya da illegal. O kadar açık konuşuyoruz\" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Kültür Merkezi\'nin temel atma törenine katıldı. Törene, Bakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.



\"AMERİKALILAR\'IN YÜZÜNE SÖYLÜYORUZ\"



Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin büyümesi ve önüne çıkan engelleri aşması gerektiğini, bunu da başardığını ifade etti. Çavuşoğlu, şunları söyledi:



\"Dik durma ise dik durma, mücadele ise mücadele. İnandığımız yolda, bu kutlu yolda yol arkadaşlarımızla, milletimizle yürürken bugüne kadar hiç gözümüzü kırpmadık, hiç arkamıza dönmedik, geri adım atmadık. Bugün de birçok alanda mücadele ediyoruz. Bize karşı oynanan oyunların hepsinin farkındayız. Bugün FETÖ\'nün, Amerika\'da neler yapmaya çalıştığını biliyoruz. FETÖ\'nün Amerikan kurumlarına ve yargısına nasıl sızdığını biliyoruz ve Amerikalıların yüzüne söylüyoruz, arkalarından konuşmuyoruz. Biz kimsenin arkasından konuşmuyoruz. FETÖ Türkiye\'deki Amerikan misyonlarına da sızmıştır. Amerikan yargısına da, kongresine de her yere, tüm kurumlarına sızmıştır. O yolla, bu yolla, legal ya da illegal o kadar açık konuşuyoruz. FETÖ\'yü kim kullanıyor, o da ayrı bir şey. FETÖ başkasını mı kullanıyor yoksa başkaları FETÖ\'yü mü kullanıyor? Bunu da milletimiz çok iyi biliyor, görüyor.\"



\"PAKİSTAN\'I ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ\"



Hainlerden içeride ve dışarıda hesap sormaya devam edileceğini, nerede olursa olsun dünyanın onlara dar edileceğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



\"Şimdi tüm dünya görüyor ne kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu, hangi ajanlar bunları kullanıyor, dünya görüyor bunları. Okullarını bu yüzden kapatıyorlar. Niye okullar açıyorlar? Bu okullardaki çocuklarla o devletin kurumlarına nasıl sızdıklarını görüyorlar ve anlatıyoruz da bazı ülkeler biz anlatmadan da kendi incelemeleriyle görüyorlar. Bazı ülkeler ise geç kalmış. Mesela Kırgızistan, kardeş Kırgızistan biz bunu söyleyince alınıyorlar ama bir vakadır, bizimle başa baş görüşmelerinde söylüyorlar. \'Biz bunlara dokunmaya kalksak bize de darbe yapar\' diyorlar. İşte böyle bir vahim durum. Pakistan\'a, diğer ülkelere bugüne kadar sızmışlar. Bugün Pakistan hükümetinin karşı karşıya kaldığı sorunları görüyoruz. Pakistan\'ı çok yakından takip ediyoruz. Orada yaşanan olayların arkasında da içinde de FETÖ var.\"



\"DERDİMİZ KİMSEYLE KAVGA DEĞİL\"



Suriye\'de ateşkes ve Irak\'ta istikrar için çaba sarf ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



\"Bu bölgelerde de bize yönelik oluşacak bir tehdidi yok etmek için de hiçbir zaman tereddüt etmedik, etmeyiz. Yani Türkiye\'ye engel çıkartmak isteyen ister terör örgütü, ister bir kuruluş, ister bir ülke, bunlarla mücadelemizi yapar, üstesinden geliriz. Bizim derdimiz kimseyle kavga yapmak değil. Bizim derdimiz herkesle dost olmak ama bizimle dost olmak isteyen herkes de Türkiye Cumhuriyeti\'ne, Türk milletine nasıl muamele edeceğini, nasıl yaklaşacağını öğrenecek. Öyle tepeden bakmayla, dayatma anlayışıyla kimse bize gelmesin. Bir dost gibi, eşit bir ortak gibi tüm meseleleri görüşmek isteyen herkesle oturur görüşüz.\"



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşmasının ardından tesisin temeli atıldı.



PARTİSİNİN KONGRESİNE KATILDI



Törenden sonra partisinin ilçe kongresine katılan Bakan Çavuşoğlu, görevi yeni başkana devredecek olan eski ilçe başkanı Yakup Pişkin\'e teşekkür plaketi verdi. Çavuşoğlu, seçime tek listeyle katılan Sait Yılmaz\'ı da kutladı.



