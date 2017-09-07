(Görüntülü Haber) Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kaya ve Emine Erdoğan Cox's Bazar'da

Bangladeş, 7 Eylül (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın da aralarında bulunduğu Türk heyeti, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı kampları ziyaret için Bangladeş\'te. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından fotoğraflarla birlikte \"#Arakanlı Müslümanların sığındığı kampları ziyaret için Myanmar sınırına yakın Cox\'s Bazar kentine geldik.\" mesajını paylaştı.