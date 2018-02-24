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(Görüntülü Haber) Bakan Bak, Kaçkarlarda teleferik projesi sahasını havadan inceledi

Aytekin KALENDER RİZE- (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak tesisi projesinin yapılacağı sahaları helikopterle havadan inceledi

24 Şubat 2018 16:24

Aytekin KALENDER RİZE- (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize\'nin Kaçkar Dağları\'nda, 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesinin yapılacağı sahaları helikopterle havadan inceledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geldiği Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylasında beraberinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile birlikte helikopterle havalandı. Bak Bak ve beraberindekiler helikopterle, Kaçkar Dağlarında 37 kilometrelik hat uzunluğuyla Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesinin yapılacağı sahaları helikopterle havadan inceledi. İncelemelerinin ardından Ayder Yaylasına geri dönen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kayak tesisi projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaçkar Dağları?na Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesinin planlandığını ifade eden Bak, şöyle dedi Bu projenin uygulanabilirliği ile alakalı uzmanlar değerlendirme yapıyor. Bende havadan bölgeyi inceledim ve çok keyif aldım. Bölgede inanılmaz bir kayak potansiyeli ve doğa var. Kaçkarların zirvesi, gölleri, yaylalar inanılmaz güzel. Bu kayak tesisi ile uzmanların çeşitli görüşleri var. Rüzgar, eğim, kar değerleri inceleniyor. Uzmanların değerlendirmeleri çok önemli. Bu tamamlandığında projeyi Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Ardından bir yol haritası çizilecek. Rize\'nin turizm ekseninde gelişmesi için planlı çalışmalar yürütülüyor.

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