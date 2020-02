(Görüntülü Haber) Bakan Arslan'dan Çerkezköy- Kapıkule demiryolu hattı açıklaması

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy- Kapıkule Kesimi İnşası için, \" Özellikle bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda inşallah yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde taşımacılıkta Türkiye önemli bir koridor\" dedi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Avrupa Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Halkalı- Çerkezköy hattından harekete geçen trende Türkiye- Avrupa ulaştırma gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Halkalı hattından 09:45 sıralarında kalkan trende Bakan Arslan ile Avrupa Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) işbirliği ve 2018 TEN-T günlerinde yapılacak olan Türkiye- Batı Balkanlar Toplantısı, Türkiye- Bulgaristan sınır geçişleri ile Türkiye- AB kapsamlı havacılık anlaşması konularını basına kapalı toplantıda görüştü. TEN-T PROJESİ KONUŞULDU Toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yapıldı. Avrupa Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, görüşmenin oldukça faydalı olduğunu söyledi. Bulc,\" Devam etmekte olan TENT-T ile alakalı yaptığımız çalışmaları yine Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır aşan meseleleri ki Avrupa Birliği ile Türkiye sınırını da oluşturuyor bu. Bu yapmış olduğumuz demiryolu projesi, esasında bütün denizleri birbirine bağlayan bir proje. Kuzey Denizi\'ni, Baltık Denizi\'ni, Akdeniz\'i ve Karadeniz\'i birbirine bağlıyor. Dolayısıyla Türkiye\'nin bu anlamda ulaştırma alanında Doğu ile Batı arasındaki tarihten gelen kavşak olma özelliğini günümüzde de devam ettirmesine katkı yapan bir proje\" dedi. Bakan Ahmet Arslan ise ulaştırma alt yapılarını geliştirmek, güvenli bir ulaşım sağlamak ve bu ulaşım koridorlarını da birbirlerine entegre etmek konusunda kararlılığın bir kez daha ortaya konulduğunu aktardı. Arslan, \" Bu toplantıyı Halkalı\'dan Çerkezköy\'e seyahat esnasında yaptık. Burada bir mesaj vermek istedik. Toplu taşıma bizim için çok önemli. Hem hayatı kolaylaştırması adına önemli, hem karbondioksit salımını azaltma adına önemli\" dedi. \" AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİ TAŞIMACILIK ANLAMINDA TÜRKİYE\'YE KOMŞU YAPACAĞIZ\" Bakan Arslan, \"Halkalı- Kapıkule arasında yapacağımız hızlı tren bu işbirliğinin en somut örneklerinden biri. Nitekim. özellikle bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda inşallah yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde taşımacılıkta Türkiye önemli bir koridor. Demir İpek Yolu\'nu canlandırmak adına geçmişte Marmaray Projesi\'ni yaptık. Bakü- Tiflis- Kars Projesi\'ni yeni hizmete sunduk. Bu proje ile birlikte biz, Avrupa Birliği ülkelerini Türkiye\'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Türkiye- Avrupa Birliği kapsamlı Havacılık Anlaşması ile ilgili çalışmalar çok güzel gidiyor. TENT-T Projemiz var. \'Trans Avrupa Ulaşım Ağı\' dediğimiz. TEN-T Projesi\'ni Avrupa Birliği çok önemsiyor. Bu projenin Türkiye\'deki ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonu ve burası üzerinden Asya\'ya entegrasyonu önemli. Bu konuda da güzel işbirlikleri yaptık. Türkiye ile Avrupa Birliği\'nin sınırını oluşturan Türkiye- Bulgaristan geçişinde de zaman zaman sıkıntılar vardı. O sıkıntıların aşılması ve çok daha hızlı taşımacılık yapılabilmesi adına çalışma ekiplerimiz, çalışıyor. Karayolu taşımalarında kotalar var. Bunlar Gümrük Birliği\'ne aykırı olarak ticaretin önünde engellerdi. Bu anlamda da önemli mesafeler alıyoruz. Avrupa Birliği\'nin çıkarları, ülkemizin çıkarları, toplam menfaatimiz küçük çıkarlara kurban edilmeyecek derecede önemli\" şeklinde konuştu. \"ÖLÜMLÜ KAZALARI, CAN KAYIPLARINI SIFIRLAMAK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR\" Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, denizlerin kirlilikten korunması, yeşil deniz taşımacılığının daha fazla artırılması konusunda işbirliği yapıldığını söyledi. Ahmet Arslan, karayolu taşımacılığına da değindi. Arslan, \" Karayolu güvenliği çok önemli. Özellikle ölümlü kazaları, can kayıplarını sıfırlamak gibi bir hedefimiz var. 100 milyon taşıt kilometre başına düşen can kayıplı ölümlü kazalarda yüzde 60 oranında bir azalma sağladık ancak bu kesinlikle yeterli değil. Bunu sıfırlamak önemli. Bunu sıfırlamakla ilgili Avrupa Birliği Komisyonu ve değerli komisyoner ile bir iş birliğimiz var. Bunu bundan sonra akıllı ulaşım sistemleriyle de birleştirerek bu konuda hem sürücülerin ve yayaların daha iyi eğitilmesi hem de ola ki bir hata yaparlarsa, yolların ve araçların hatayı affetmesi anlamında akıllı hale gelmeleri önemliydi\" dedi. Bakan Arslan, taşımacılığa ilişkin gelişmelere dair, \" Geçmişteki İpek Yolu\'nu modern bir şekilde canlandırmak, bu bölgelerin taşımalarını kolaylaştırmak değerli komisyonerin ifadesiydi. Adeta Avrupa\'yı, Asya\'yı tek kıtaymış gibi değerlendirip; taşımacılığı kolaylaştırmak, ulaşımı pratik hale getirmek, ticarete, ekonomiye, insan taşımacılığına hizmet etmek, bu anlamda da güzel görüşmeler oldu\" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Çerkezköy hattından hareket eden tren, Halkalı hattına dönüş yaptı.