(Görüntülü Haber) Bakan Arslan: 2021'de e-ticaret cirosu 4 trilyon 480 milyar dolara çıkacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ULAŞTIRMA, Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Ahmet Arslan, 2016\'da 1 trilyon 860 milyar dolar olan global perakende e-ticaret hacminin, 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümeyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin son paneli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın moderatörlüğünde \'Postanın dijital dönüşümü ve e-ticaret\' konusunda Türkiye ile birlikte 8 ülke bakan veya bakan yardımcısının katılımıyla yapıldı. Panele Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ismir Jusko, Pakistan Posta Hizmetleri Bakanı Amir Zaman Bukhari, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim Saif Suluaiti, Rusya Kitle İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojiler Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dorina Çinari, Fas Sanayi Yatırım Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rakiya Eddarhem, konuşmacı olarak katıldı. E-TİCARET ÇOK HIZLI BÜYÜYOR Dünyada ve Türkiye\'de e-ticaret\'in çok hızlı büyüdüğünü belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, insanlık tarihi kadar eski olan ticaret kavramının günümüzde elektronik ticaret olarak ortaya çıktığını söyledi. Tüfenkci, “Dijitalleşmeye en iyi uyum sağlayan işletmeler, lider konuma gelmektedir. E-ticaret işletmelerin doğru tüketiciye hızla ulaşabilmesi için en etkin yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret ile işletmeler, daha geniş kitlelere düşük maliyetlerle daha etkin hizmet sunabilmektedir. E-ticaret, sağladığı verimlilik artışının yanı sıra, yeni iş kolları, uzmanlık alanları ve erişilen yeni pazarlar sayesinde sektörlere dinamizm katan bir etkiye sahiptir\" dedi. İNTERNETTEN SİPARİŞ VEREN NÜFUS YÜZDE 25 Türkiye\'de internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren bireylerin toplam nüfusa oranının 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 olduğunu açıklayan Bakan Tüfenkci, “Toplam nüfus açısından 2016 yılında her 5 kişiden biri e-alışveriş yaparken, 2017 yılında her 4 kişiden biri e-alışveriş yapmaktadır. Türkiye\'de e-ticaret pazar büyüklüğü 2013\'te 14 milyar TL iken, 2016 yılında 68 milyar TL\'ye yükselmiştir. 2017 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ise dokuz aylık rakam 72.7 milyar TL\'ye ulaşmış bulunmaktadır\" diye konuştu. AKILLI TELEFONLA E-TİCARETTE YÜZDE 49 TAHMİNİ Mobil ticaretin, yeni nesil ticaretin oluşumu ve gelişimindeki ana etkenlerden biri olacağına da dikkat çeken Bakan Tüfenkçi, “Dünyada 2021\'de mobilin e-ticaretteki payının yüzde 55 olacağı tahmin edilmekte. Türkiye\'de de mobil ticaret, e-ticaret\'e ivme kazandıran önemli kanallardan biri haline gelmiştir. 2012 yılında e-ticaret işlemlerinin yaklaşık yüzde 9\'u akıllı telefon ve tabletler üzerinden gerçekleştirilirken bu oran 2016\'da yüzde 19\'u bulmuştur. 2021 için de bu oranın yüzde 49 seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Dünyada bu oranın şu anda yüzde 44 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde, Türkiye\'nin mobil ticarette hızla yol alması gerekmekte\" şeklinde konuştu. GÜVENLİK VE LOJİSTİK ENGELLERİ E-ticaretin gelişiminin önünde güvenlik, lojistik, bilgi ve farkındalık eksikliği ile nitelikli işgücü eksikliği gibi engeller bulunduğundan bahseden Bakan Tüfenkci, “Bu durum işletmelerimizi ve vatandaşlarımızı e-ticaretten uzak tutmaktadır. İşletmeden tüketiciye e-ticaretin yanında, işletmeden işletmeye e-ticaret de dünyada büyük bir artış göstermektedir. Ülkemizde ise işletmeden işletmeye e-ticaret istenilen boyutta değildir. İşletmecilerimizin bu alana yönlendirilmesi yine devletimiz, STK\'lar ve sektörün ortak çalışmasıyla mümkün olacaktır. Hem yurt içi ticaret, hem de ihracat için potansiyeli yüksek olan bu alan işletmelerimize dünyada yeni pazarlar açacak, rekabet imkânlarını artıracak. E-ticaretin, KOBİ\'ler özelinde bakıldığında sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır ve markalaşmalarında etkili olacaktır\" dedi. E-TİCARETİN BÜYÜME HIZI BAŞ DÖNDÜRÜCÜ Ulaştırma, Haberleşme ve Teknoloji Bakanı Ahmet Arslan, 2016 global perakendede e-ticaret hacminin 1 trilyon 860 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu rakamın sadece 5 sene sonra, yani 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Keza 2016 e-ticaret payı toplam global perakende pazarının yüzde 8.7\'sine tekabül ederken, 2021 yılında bu oran yüzde 15.5\'e çıkacak. Rakamlar devasa boyutlarda, e-ticaret\'in büyüme hızı baş döndürücü. Benzersiz hızla büyüyen bu sektörün yeniliklerini çözmek, sektörün gelişimiyle birlikte ortaya çıkan sorunlarla baş etmek ve sektörün büyümesini desteklemek açısından büyük öneme haiz. 2016 perakende satışlarının yüzde 12.1\'i Asya-Pasifik ülkelerinde gerçekleşmiş. Ne yazık ki bizim ülkelerimizin bulunduğu Ortadoğu ve Afrika\'yı kapsayan bölgenin toplam satıştaki payı sadece yüzde 1.8 olarak kayıtlara geçmiş. Bu da gösteriyor ki e-ticaret konusunda geleceğe dönük planlarımızı titizlikle yapmamız ve ülkelerimiz arası işbirliğinin tesisi ve bu pastadaki payımızı artırmamız lazım\" dedi.