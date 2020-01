(Görüntülü Haber) Bakan Albayrak: Türkiye ve Batı ilişkileri çok önemli bir testten geçiyor

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da katıldığı toplantıda, Türkiye olarak doğu, batı, kuzey ve güneyle işbirliğini, dünden daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, batıyla olan ilişkilere dikkat çekip \"Türkiye ve batı ilişkileri çok önemli bir testten geçiyor\" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul\'da düzenlenen “Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye\" programına katıldı. Toplantıya ayrıca İstanbul Valisi Vasip Şahin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdür Murat Çetinkaya da katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Berat Albayrak, “Önümüzde yeni bir dünya ekosistemi duruyor. Türkiye işte tam da bahsettiğim bu yeni networkün orta kuşağının ana omurgasını oluşturan, bu linki bağlayan çok kilit anahtar bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyor. Birilerinin hoşuna gidebilir, gitmeyebilir. Ama ben hep şu noktada bakmaya çalışıyorum; rasyonel olacağız, pragmatist olacağız ve iş birliklerini nasıl artırabilirizi konuşup tartışacağız. Bu bağlamda baktığımızda geçtiğimiz yaz dünya petrol kongresinin anahtar mottosu \'Turkey\' idi. Türkiye\'nin anahtar rolünü ifade etmeye çalışan, altını çizmeye çalışan ve birlikte işbirliğini yürüttüğü tüm paydaşlarına da kazan-kazan resmine, söylemde değil eylemde hayata geçiren bir ülke rolünün altını çizmeye çalışan bir program oldu. Bugün bunu çok net görmüş olmamız gerekiyor. Türkiye buna hazır mı? Hazırlanıyor mu? Maalesef Türkiye\'de bu ufku ve vizyonu anlayıp, yorumlayıp, tartışacak insan sayısı siyaset sahnesinde çok fazla değil. Bu işin boş tarafı. Ama dolu tarafı her geçen gün artıyor bu sayının. Bu sayının artması Türkiye\'nin bu resmi doğru okuyup bu dönüşüme hazırlanmasıyla ilgili herkesten çok sorumluluğu olan bir bireyle olarak, bir siyasetçi olarak tüm paydaşlarla bunu ortaya koymamız gerekiyor\" dedi. “MAALESEF REKABET YOK SİYASETTE\" Albayrak, “Siyasetin de zenginleşmesi lazım. Bu ufku ve vizyonu tartışıp, paylaşıp, fikir üretip geliştirecek Türkiye\'de siyasi zenginliğimiz maalesef yok. İnşallah ileride o da olacak. Onu da tartışacağız. Büyük resmi ve vizyonu görecek bu yelpaze de her profilden, her görüşten, her makro politikayı, farklı politikaları savunan insan sayısını artarak oluşturacağız. Ama bunun yokluğu tabi bizi rehavete değil daha büyük bir sorumluluğa itiyor, kamçılıyor. Maalesef rekabet yok siyasette. Rekabet olmadığı için bu bize ağır bir yük, sorumluluk yüklüyor. Bizi eskisinden daha fazla çalışmaya, daha fazla bir ufuk açmaya itiyor\" diye konuştu. “TÜRKİYE VE BATI İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNEMLİ BİR TESTTEN GEÇİYOR\" Berat Albayrak, \"Türkiye olarak biz hem doğuyla hem batıyla, hem kuzeyle hem güneyle tüm işbirliklerimizi dünden daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada batı endeksinde altını çizmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Türkiye\'nin özellikle son yıllarda tüm bu yaşadıkları dikkate alındığında; tüm bu başından geçen, yaşadığı, atlattığı bir çok badireleri gördükten sonra, Türkiye ve batı ilişkileri çok önemli bir testten geçiyor. Ve maalesef tüm bu resmi doğru okuma noktasında her zamankinden daha fazla aklıselim, rasyonel, duygularının esiri olmamış ve vizyoner siyasetçilere ciddi anlamda ihtiyaç var. Ama gelin görün ki akıl tutulması yaşayan siyasi pragmatizmi, devletlerin menfaatinin önüne geçirme riski taşıyan profillerle de karşı karşıyayız. Ama şunu çok net ifade etmemiz lazım; Türkiye batı ile 70 yıllık stratejik ittifakı ve müttefikliği çerçevesi içerisinde çok önemli bir testten geçiyor. Türkiye\'yi artık hele de bu yaşananlardan sonra 20. yüzyılın kodlarıyla okumaya çalışmak dönemi bitti. Siyasetçilerin özelinde demiyorum bunu, 80 milyon üzerinde bitti. Siyasetçileri idare edebilirsiniz ama 80 milyonu artık idare edemezsiniz. Ve 80 milyonu kaybederseniz. Bunun bedeli emin olun çok ağır olur. Buna akılcı ve rasyonel yaklaşan, duygusallık değil… Duygusallık varsa bu odadaki en duygusal insanlardan biri olabilirim, hele de 15 Temmuz\'u yaşadıktan sonra, kimse kusura bakmasın\" şeklinde konuştu. “TÜRKİYE TÜM BU YENİ KÜRESEL EKONOMİK DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDE HEM DOĞUYA HEM BATIYA ELİNİ UZATIYOR\" Albayrak, “Kapımızdaki terör, içimizdeki terör ve bunların tasviyesiyle test edilen ilişkilerin, eski dünya düzeninin, masa başında raporlar yazıp, hırsı aklın önüne geçip, ülke ilişkisini feda etmeyi göze alabilecek çılgın birkaç tane bürokrat, derin yapı elemanına feda ediyorsa birileri bunu iyice düşünmesi lazım. Kaybeden Türkiye olmaz. Kaybeden tüm taraflar olur. Bu resim ışığında esas görmemiz gereken de, basında ve medyada eskiden oluşturulmaya çalışılan algı üzerinden resim okumaya alışan bir toplum yok artık Türkiye\'de. Terör örgütleri, terör örgütleri ile ilişkiler, 15 Temmuz ile ilişkiler, PKK, YPG ile ilişkiler bunlar artık Türk insanının sabır tahammülünün ötesine geçen günleri beraberinde getiriyor. Bunun içindir ki Türkiye tüm bu yeni küresel ekonomik dönüşüm içerisinde hem doğuya hem batıya elini uzatıyor ve bunu eşit, denk kazan-kazan işbirliği temelinde her iki tarafında ortaya koymaya çalışıyor. Eski Türkiye yok\" diye konuştu. “TÜRKİYE\'DEN DİĞER YANAĞINI UZATIP BİR TOKAT DAHA YEMESİNİ BEKLEMESİN\" Albayrak, “Almanya 200 yıllık stratejik ittifakımız olan bir ülke. 200 yıldır ekonomik anlamda, siyasi anlamda, bölgesel anlamda bir çok işbirliği yaptığımız bir ülke. Yatırımcıların başımızın üzerinde yeri var. Gelecekler yatırım yapacaklar, on yıllardır nasıl yatırım yapıyorlarsa, Türkiye\'de kazanıyorlarsa karşılıklı iki ülkenin işbirliğine katkıda bulunuyorlarsa devam edecekler. Çünkü buna inançları tam. Ama bir avuç arkasındaki aklı, bence Almanya sınırlarının ötesindeki bir akla hizmet eden birileriyle Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirlemeye çalışanlara aklı selim ve rasyonel siyasetçiler izin vermeyecekler, vermemeliler. Bu çerçevede Türkiye-Almanya üzerinde, Türkiye-Avrupa üzerinde, Türkiye-Amerika, batı özelinde ilişkileri bu düzlemde değerlendirmek gerekecek. Şunun da altını çizmek lazım, son 5 yılda yaşananlardan sonra, yaşadıklarından sonra 80 milyonun gözünün önünde cereyan edenlerden sonra kimse Türkiye\'den diğer yanağını uzatıp bir tokat daha yemesini beklemesin. Bu gerçekleşmeyecek. Ben siyasetçi olarak bunu görürüm, görmem ama 80 milyon bunun yaşanmasına izin vermeyecek\" dedi. Albayrak\'ın konuşmasının ardından programa katılanlara plaket verildi.