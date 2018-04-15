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(Görüntülü Haber) Bakan Ağbal, Bayburt'ta il başkanının dedesinin cenaze törenine katıldı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi Ekrem Yumak’ın (77) Bayburt'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı

15 Nisan 2018 18:18

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi Ekrem Yumak’ın (77) Bayburt\'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı. AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi, Bayburt Ticaret Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası Ekrem Yumak, dün yaşamını yitirdi. Yumak için bugün Yeni Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreni için memleketi Bayburt’a gelen Bakan Ağbal, Yumak ailesine taziyelerini iletti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ekrem Yumak\'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

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