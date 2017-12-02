T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Bahçelievler'de silahlı kavga, 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA Bahçelievler'de gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı

02 Aralık 2017 12:56

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - DHA

Bahçelievler\'de gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Silahlı kavga sonucu yaralanan kişi, aracına binerek uzaklaşmak istedi. Kullandığı aracıyla bir süre ilerledikten sonra duran yaralıyı, vatandaşların haber verdiği polis ekipleri buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptı.


 

Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi\'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siyavuşpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya döndü. Karşılıklı silahlar kullanan iki grup arasından ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunların hedefi oldu. Yaralanan kişi, kendi aracına binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda yaralı halde aracıyla uzaklaşan sürücüyü takibe aldı. Polis ekiplerinin araması sonucu yaralı sürücü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulundu. Polis ekipleri ambulans çağırırken, olay yerinde de önlem alındı. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi, bulunduğu yerde yaptı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Polis ekipleri, yaşanan olay sonrası her iki noktada da olay yeri çalışması yaptı. Olay yerinde boş kovanları numaralandıran polis ekipleri, yaralı sürücünün otomobilinde de inceleme yaptı. Çevredeki işyerilerinin güvenlik kamera görüntülerinin olup olmadığını araştıran polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. 

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLUDHA BahçelievlerSilahlıKullandığıBahçelievler Siyavuşpaşa MahallesiEdinilenSiyavuşpaşa CaddesiTaraflarKarşılıklıYaralananKısaPolisAdnan Kahveci BulvarıSağlıkYaralıTedaviOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24