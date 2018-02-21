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(Görüntülü Haber) Bağcılar'da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da, maskeli ve silahlı olarak kuyumcu dükkanına giren 4 kişi, yaklaşık 200 bin liralık olduğu belirtilen altını gasp etti

21 Şubat 2018 01:32

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR\'da, maskeli ve silahlı olarak kuyumcu dükkanına giren 4 kişi, yaklaşık 200 bin liralık olduğu belirtilen altını gasp etti. Soyguncular, kaçarken çevredekileri korkutmak için havaya ateş ederek uzaklaştı.

Olay, Saat 21.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi\'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren maskeli ve silahlı 4 kişi, silah doğrultarak kuyumcuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncular, yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirtilen altınları alarak kaçtı. Soyguncuların, takip edilmemek ve çevredekileri korkutmak için havaya birkaç el silahla ateş ettikleri de öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipleri, kuyumcu dükkanında delile araştırması yaptı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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