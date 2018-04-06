(Görüntülü Haber) Babalık davası için mezar açıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 2014\'te yaşamını yitiren Mehmet Emin Aktürk\'ün mezarı, kızı olduğunu iddia eden Hanife Sarıtaş\'ın \'babalık davası\' için DNA testi yapılması amacıyla açıldı.



Hanife Sarıtaş (51), annesinden boşanan Mehmet Emin Aktürk başka biriyle evlenince, 41 yıl önce, 10 yaşındayken evden ayrıldı. Sarıtaş, Almanya\'da yaşayan annesinin yanına gitti. Nazilli\'de yaşayan Mehmet Emin Aktürk ise 2014\'te 76 yaşındayken kalp krizinden öldü. Almanya\'dan Türkiye\'ye dönüş yapan Hanife Sarıtaş, Aktürk\'ün öldüğünü öğrendi. Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine yerleşen Sarıtaş, Mehmet Emin Aktürk\'e \'babalık davası\' açtı.



Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davada, DNA testi yapılmasına karar verildi. Mahkeme kararı sonucu Aktürk\'ün Eğriboyun Mezarlığı\'nda bulunan mezarı, hâkim, polis ve avukat gözetiminde açıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi\'nden Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Musa Dirlik, Mehmet Emin Aktürk\'ün bedeninden kemik örneği aldı. Alınan kemik parçalarının ardından mezar tekrar kapatıldı. Mezardan alınan örnekler, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Biyopsi İhtisas Dairesi\'ne gönderildi.

