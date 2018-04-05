T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da (2)

YILDIRIM: 9 MAYIS'TA DİYARBAKIR'DA KUPAYI KALDIRACAĞIZ Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır'da, Soğanlı köyündeki okulun pota açılışına katılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, köyde Fenerbahçe marş

05 Nisan 2018 17:46

YILDIRIM: 9 MAYIS\'TA DİYARBAKIR\'DA KUPAYI KALDIRACAĞIZ Diyarbekirspor\'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır\'da, Soğanlı köyündeki okulun pota açılışına katılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, köyde Fenerbahçe marşıyla karşılandı. \'1907 okulda 1907 pota\' projesi kapsamında Soğanlı İlkokulu\'nda 2 potanın açılışını yapan Başkan Yıldırım, bu projede amaçlarını çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu ifade ederek, 9 Mayıs\'ta Diyarbakır\'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kazanacaklarını söyledi. Yıldırım, \"Fenerbahçe Gençlik ve Çocuk Kulübü\'nün 1907 okulda 1907 pota projesi kapsamında Soğanlı köyüne geldik. Diyarbakır\'da 280 adet pota daha yapacağız. Çocuklarımızı spora yönlendirmek ve bu sporu yaparken kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu projeyi Türkiye çapında ulaştırmaya çalıştık. Bugüne kadar 500\'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Bu projeye destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Diyarbakır benim memleketim. Kısa sürede potaları getireceğiz. 9 Mayıs\'taki Ziraat Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kazanıp burada kupayı da kaldırız\"dedi. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Soğanlı köyü yolunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Yolun bazı noktalarında jandarma ekipleri önlem alırken, bazı tepelere de ağır silahlı güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Soğanlı köyündeki açılış programı süresince jandarmaya ait drone havada gezdiği görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIRIMMAYIS DİYARBAKIR KUPAYI KALDIRACAĞIZ DiyarbekirsporDiyarbakır SoğanlıFenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz YıldırımFenerbahçeSoğanlıBaşkan YıldırımMayıs DiyarbakırZiraat Türkiye KupasıYıldırımGençlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24