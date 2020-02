(Görüntülü Haber) Aziz Yıldırım: "Alex büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı"

Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, \"Alex\'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu\" dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayserispor maçı öncesi Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım, bir öğrencinin takımın 4\'üncü yıldızı takmaması durumunda kadronun ve teknik ekibin değişeceği yönündeki haberler ile ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi; \"Önümüzde 2 ay sonra bir başkanlık seçimi var. Bu seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok. Tabii takıma her zaman takviye yapılır. Bizde takviyeyle gerekeni yapacağız.\" \"DEVLET KURUMUNA AİT TAKIMLARIN LİGDEN ÇEKİLMESİ LAZIM\" Devlet kurumlarına ait takımlarının ligde olmaması gerektiğini belirten Yıldırım, \"Türk sporuyla ilgili sosyal medyadan her yazılana inanmayın. Türk sporunun yeniden yapılanması gerekiyor. Birinci lig 18 takım tamam. İkinci lig iki tane 18 takım o da tamam. Üçüncü lig 18 ve 20 takımlı lig o da tamam. Onun dışındaki bütün takımları düşürmek lazım. Bütün belediye takımları, Adaletspor, İskispor gibi isimleri olan devlet kurumlarına bağlı takımların ligden çekilmesi lazım. Yalnız Gençlik Spor ve Sportif A.Ş. olarak kurulmuş olan kulüplerin kalması lazım. Ondan sonra da bütün amatör liglere önem vermek lazım. Bölgesel, amatör ligler ayağa kaldırılmalıdır. Buralara yatırımlar yapılmalıdır. Ondan sonra yabancı oyuncunun azaltılması gerekiyorsa o nu yapmak lazım. Şu anda bizde yerli oyuncunun az olmasından dolayı yabancı oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Hepimiz şunu kabul edersek her sene ancak bir takım şampiyon olabiliyor. Hepimiz şampiyon olacağız diye tutturmazsak alttan gençleri yetiştirmeye başlarsak bunu da Türkiye çapına yayarsak o zaman gelecekte bizim Türk gençleri daha çok yer alırlar. Bu sistemde olmayacağını da söylemek isterim\" ifadelerini kullandı. \"VİDEO YARDIMCI HAKEM UYGULAMASI\'NDA FAYDA VAR\" Yıldırım, video yardımcı hakemle ilgili soruya ise \"Bence yapılmasında fayda var. En azından bu kadar hata olmaz. Yapılan hatalar bu şekilde düzeltilebilir\" cevabını verdi. \"ALEX STATTA FENERBAHÇELİLER TARAFINDAN YUHALANIRKEN BİR TEK AZİZ YILDIRIM AYAKTA ALKIŞLADI\" Bir öğrencinin Alex De Souza\'nın neden gönderildiğini sorması üzerine Yıldırım, \"Bu sene iyi maçlarda kötü maçlarda oynadık. Tabii iyi maçlarda mutluyuz, kötü maçlarda mutlu değiliz. Alex ile ilgili dün akşam Kayseri\'de Fenerbahçe üyeleri ile birlikte toplantı yaptık. Bununla ilgili orada da konuştum. Türkiye Alex\'i tanımazken ben ve yönetimdeki arkadaşlar oyuncunun menajeri ile konuşarak o zaman Nobre\'yi aldık. Nobre\'yi alırken de Alex\'in pazarlığını yaptık. Eşi doğum yapacağı için 6 ay sonra gelebileceğini söyledi. Biz o tarihte menajeri ile anlaşma yaptık. Bazı insanlar yazılar yazdılar. Alex Türkiye\'ye gelmez insanları kandırıyorsunuz dediler. Arkasından Alex Türkiye\'ye geldi. İlk başta gayet faydalıydı. Başarılı maçlar oynadı. Belli bir noktadan sonra belli sıkıntılar yaşadı. Sizin büyükleriniz tarafından statta yuhalandı. Statta olan 50 bin taraftar sizin gibi Fenerbahçeli olan tarafından yuhalandı. Bir tek Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve alkışladı. Ondan sonra kendisi Herta Berlin\'e transfer olmak ve gitmek istedi. Ardından arkadaşlarımız Alex ve menajeri ile görüşmeler yaparak, sezon sonunda Herta Berlin\'den alacağı ücretten daha fazla ücret vererek Fenerbahçe\'de kalmasını sağladık. Sonrasında Aykut Kocaman teknik direktör oldu. Bizim başımıza 3 Temmuz olayı geldi. Biz yokken arada sürtüşmeler oldu. Aykut hoca kendi sistemine uymadığı için fazla oynatmadı. Bazen oynattı. Biz Metris\'ten geldikten sonra bu soğukluğu gördük. Bir gün Kasımpaşa ile maç oynarken Alex ilk 11\'de oynadığı halde iyi oynamadı diye hoca tarafından dışarı çıkarıldı ve o da hocaya karşı tavır koyduğu için Aykut Kocaman kendisiyle çalışamayacağını ifade etti. Bunun üzerine ertesi gün Alex kulübe geldi. Kendisine \'Ne yapacaksın?\' diye sorduğumda memleketine gitmek istediğini söyledi. Bizde kendisinin ödemelerini yaptık ve memleketine gönderdik\" diye konuştu. \"ALEX\'İ BU KADAR BÜYÜTMEYİN\" Başkan Yıldırım, Alex ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: \"Şimdi burada birisi teknik direktörümüz ve bizim sorumlumuz diğeri ise kulübe hizmet eden bir sporcu. Burada seçim hakkı kullanılırken daima size yakın olan ve kulübü koruyup kollamak için gerekli tedbiri alırsınız. Biz de öyle yaptık. Aykut hocayı tuttuk, Alex\'i gönderdik. Alex\'i göndermeseydik antrenmana alınmayacaktı. Dereağzı\'nda antrenman yapacaktı. Her gün problemler yaşayacaktık ve medyada sizlere yanlış bilgiler verilecekti. Bu şekilde Fenerbahçe\'nin üzerinde büyük bir kaos olacaktı. Alex gittikten sonra unutmayın ki UEFA\'da son dörde kaldık. Alex varken bir tek Avrupa\'da son 8\'e kaldık. Onun dışında Avrupa\'da büyük bir başarımız yok. Bizde kaide ve genel düşüncemiz kulübe yardım eden ve yanında olan insanları korumaktır. Bu yönetici veya bizim yetki verdiğimiz insanlardır. Bizde o şekilde davrandık. Alex\'i bu kadar büyütmeyin. Eğer o kadar büyük olsaydı şuana kadar bir takım çalıştırırdı. Bir yerde sportif direktör olurdu. Bu kulüpte şarkılar söylenen insanlar gelip geçmiştir. Bizler de geçiciyiz ama önümüzdeki dönemde Alax gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var.\" Aziz Yıldırım programın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.