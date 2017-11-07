(Görüntülü Haber) Ayvalık'ta denizden demir madeni çıkartılacak olması tedirginlik yarattı

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi, Altınova Mahallesi açıklarında, denizden özel bir şirket tarafındran demir madeni çıkartılması için çalışma başlatılacağı bildirildi. Bu durumun Ayvalıklılar ve çevrecileri tedirgin ederken, demir madenini çıkartacak şirketin yetkilisi Çağatay Köse, doğaya ve denizdeki canlılara zarar vermeyeceklerini söyledi. İzmir Aliağa merkezli Densan Denizcilik İnşaat ve Taahhüt Şirketi, bir süre önce Altınova açıklarında denizden demir madeni çıkarmak için girişimlere başladı. CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de bu durumu, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan\'ın da katıldığı13. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri\'ndeki konuşmasında, \"Size buradan üzücü bir haber vermek isterim. Altınova\'da denizde kısa süre sonra demir madeni çıkarma çalışması olacağı duyumunu aldık. Devlet bize bir an evvel burada ne gibi çalışma yapılacağını açıklaması gerek\" diyerek duyurmuştu. Denizden demir madeni çıkartılacak olması Ayvalıklılar ve çevrecileri tedirgin ederken Ayvalık Tabiat Platformu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Altınova sahilinde yapılmak istenen demir madeni arama, tarama faaliyetinin devlet tarafından durdurulmasını istedi. Tepkiler devam ederken konuyla ilgili söz konusu şirketin yetkilisi Çağatay Köse, Altınova Sahili\'nde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Köse, Maden İşleri Genel Müdürlüğü\'nden (MİGEM) aldıkları 3361056 erişim nolu IV grup ruhsatlı, Altınova açıklarındaki sahada yer alan 16.08.33 HA kısımda metalik maden yani demir arama ve çıkarma faaliyeti yapmayı planladıklarını söyledi. Bu durumdan rahatsız olunmaması gerektiğini belirten Köse, doğaya ve denizdeki canlılara hiçbir şekilde zarar vermeyeceklerini kaydetti. Köse, yapacakları çalışma hakkında şu bilgileri verdi:\"Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet, tarama gemisi (Diredger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek seperatöre alınması ve içindeki metalik malzemenin (demir) manyetik şekilde ayrıştırılarak geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı Balıkesir\'in yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık\'ın 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova mahallesinin yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır. Proje deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyecektir aksine daha çok, canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır. Metalik madenin deniz dibinden arındırılması canlı ortamının reklenmesine yardımcı olacaktır.\" Şüphesi olan Ayvalık ve Altınova bölgesindeki vatandaşlarınistemeleri halinde gelip, çalışmaları izleyebileceğini de belirten Köse, \"Elektrik süpürgesine benzer vakumlu tarama gemisinin çalışmaları Altınova Öğretmenler Sitesi önünden başlayarak, Sarımsaklı\'ya kadar yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayacaktır \" diye konuştu.