T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 17 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçmek isteyen yabancı uyruklu 17 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

19 Kasım 2017 20:03

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik bot ile geçmek isteyen yabancı uyruklu 17 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırgaburnu Mevkii\'nde kıyıdan 1 mil açıkta lastik botta bir grup kaçak tespit etti. KB 4305 Bot Komutanlığı lastik botu durdurup, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Botu\'na alınarak kurtarılan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na getirildi. Kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇAYVACIKDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıSahil GüvenlikDevriyeSahil Güvenlik KomutanlığıKadırgaburnu MevkiiKBBot KomutanlığıAfganistanSahil Güvenlik BotuKüçükkuyu Beldesi Sahil Güvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24