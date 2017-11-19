(Görüntülü Haber) Ayvacık'ta 17 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na lastik bot ile geçmek isteyen yabancı uyruklu 17 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırgaburnu Mevkii\'nde kıyıdan 1 mil açıkta lastik botta bir grup kaçak tespit etti. KB 4305 Bot Komutanlığı lastik botu durdurup, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 17 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik Botu\'na alınarak kurtarılan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakolu\'na getirildi. Kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık İlçesi\'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.