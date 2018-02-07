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(Görüntülü Haber) Ayvacık yıldönümünde yine sallandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi, 5

07 Şubat 2018 00:44

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi, 5.3’lük deprem felaketinin yıldönümünde bu kez 2.9’luk depremle sallandı.

AFAD saat 19.09’da merkez üssü Ayvacık olan Richter ölçeğine göre, 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçe merkezi ve köylerinde hissedildi. Saat 19.11’de ise bu kez 2.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ayvacıklılar, geçen yıl bugün yaşanan ve çok sayıda evin yıkılmasına neden olan 5.3 büyüklüğündeki depremin yıldönümünü anarken, yaşanan 2.9’luk depremin yarattığı sarsıntıyla 1 yıl önce yaşadıkları korkuyu yeniden hissetti. İlk belirlemelere göre, 2.9 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Ayvacık\'ta yaşayan Rıza Usta isimli vatandaş depremin olduğu sırada çarşı merkezinde kahvede olduğunu belirterek, \"Çay ocağında bulaşıkları yıkıyordum. Bir anda sallanmaya başladık. Kahvedeki vatandaşlar hemen panikle dışarı çıktı\" dedi.

 

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