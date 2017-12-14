(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'a elenen Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig\'de cumartesi günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 16.30\'da sahasında Demir Grup Sivasspor\'u konuk edecek. Yeşil-turunculu ekip, kupa maçı sonrası ara vermeden Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri\'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde antrenman yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası\'nda Giresunspor\'la oynanan kupa maçında ilk 11\'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, Gassama, Nsakala, Fofana, Efecan Karaca, Cenk Ahmet Alkılıç ile sakatlığı bulunan Etame Mbilla katılmadı.