(Görüntülü Haber) Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor\'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş\'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça bekledikleri gibi başladıklarını söyleyen ve Aytemiz Alanyaspor\'un hücum özellikleri olan, iyi oyunculara sahip olduğunu belirten Güneş, \"Rakip kapanıp iyi çıkmaya çalıştı. Biz de oyuna iyi başladık, iyi pasla erken gol bulduk. Golden sonra hem geriye dönük hem de oyunu rölantiye almamızdan dolayı golü yedik. Golden sonra biraz dağıldık ama toparladık. Oyunun tamamına baktığımız zaman daha üstündük ve kazanma arzumuz vardı. Golü geç bulduk ancak 3 puan aldık ve mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum\" dedi.



\"YANLIŞ GÖRMÜŞSÜNÜZ\"



Bir gazetecinin, \"Maç sırasında oyuna girecek oyuncular arasında bir karışıklık mı oldu, yoksa biz mi yanlış gördük?\" sorusu üzerine Güneş, şunları söyledi:



\"Her zaman olduğu gibi yanlış görmüşsünüz. Beş tane oyuncumuz ısınıyordu. Hangi oyuncu gelecekse hızlı gelmesini istedim. İsmi söylenen oyuncu yavaş diğerleri hızlı gelir. Ben daha isim söylemedim. Orta sahaya bir oyuncu alacaktım. Tercih hakkım Necip\'ti bu bir sorun mu? Bugün de sahada savaşan iyi bir takım vardı. Temaslı oynamaya çalıştılar. Temaslı oynamadık zaman zaman. Oyuncularım iyi niyetli, gayretli bugün de puan verebilirdik. Gençlerbirliği maçında 10 kişi kaldık. Zaman zaman 10 kişi kalabiliriz. Herhangi bir düşüncemi açıklamak istemiyorum. İşimize bakacağız. Monaco maçına döneceğiz.\"



\"GÜVENSİNLER\"



Bir gazetecinin uzun aradan sonra deplasmanda alınan galibiyet hakkında düşüncelerini sorması üzerine Şenol Güneş şu yanıtı verdi:



\"Hiçbir zaman taraftarların üzülmesini istemedik. Bugüne kadar üzdük. Deplasmanda puan kayıpları yaşadık. Bugün 3 puan aldık. Karabük\'ü deplasmanda yenmiştik. Kayıp puanlarımızın çoğunu deplasmanda yaptık. Sabırlı olsunlar. Yönetime, oyuncularımıza güvensinler. Dışarıda oluşabilecek olumsuz havadan etkilenmesinler. Bu bir sabır işidir. Sabrı önemsiyorum. Çirkinlik yapmadan işimize odaklanacağız. Biz, bize yapılan haksızlığa sırtımızı dönüp işimizi yapacağız. Taraftar takımına sahip çıksın. Lig bir maraton. Türkiye\'de maalesef diğer takımları yok sayıyorlar. Büyük takımların daha iyi futbol oynaması gerekir o tartışılır, eleştirilir ama onlara saygısızlık yapmayı gerektirmez. Ailesine, kişiliklerine olumsuz bir ortam oluşturup bunlar üzerinden nemalanmak doğru değil.\"



NEGREDO SEVİNCİ



Maçta gol atan Negredo\'yu da değerlendiren Şenol Güneş, “Onun adına sevindim, gol atamadığı için morali bozuktu. Kenarda kalıyor. Çok çalışıp iyi niyetli olduğu zaman karşılığını bulur. Geç bulur erken bulur. Yeni gelen arkadaşlarımızın takım ruhunu yakalaması için zaman var gibi. Onu yakaladığımız zaman çok daha iyi olacağız\" dedi.



\"TALİSCA ÜRETKEN DEĞİLDİ\"



Talisca\'nın performansının sorulması üzerine ise Şenol Güneş, \"Talisca çalışkan ve gayretliydi ama üretken değildi. Biraz geç aldım onu dışarı, şut atabilirdi. Hücum ediyorduk. Etkili katılımı vardı. Gayretli ama etkili değildi\" dedi.



\"BENİM KONUM DEĞİL\"



Babel\'in cezasını da değerlendiren Güneş, oyuncuya cezanın verilip azaltılmasının kendisi dışında geliştiğini, o oyuncu olmasa başka bir oyuncunun oynayacağını, bunun kendisinin konusu olmadığını söyledi. Şenol Güneş, aynı şekilde Caner\'in de tartışılabileceğini ancak bunun da kendisinin konusu olmadığını kaydetti.



AYTEMİZ ALANYASPOR CEPHESİ



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise \"Beşiktaş\'ı kutluyorum. Hak ettiler, bizden iyi oynadılar, özellikle ikinci yarı. İlk yarı bizim açımızdan kötü değildi, ortada bir oyun vardı ama maalesef ikinci yarı sahip olduğumuz topları iki üç pas yaptıktan sonra kaybettik. Beşiktaş bizim sahamızda oynadı. Oyun planımızda bu kadar geri çekilmek yoktu. Ancak orta sahada bu kadar top kaybedince çıkamıyorsunuz\" dedi.



Beşiktaş\'ın şu an Türkiye\'nin en iyi ve en diri takımı olduğunu vurgulayan Susic, şunları kaydetti:



\"Birkaç dakika daha dayanabilseydik 1 puanla sahadan ayrılabilirdik. Aslında biz çok kısa süre içerisinde 4 oyuncu kaybettik. Yani Reny ve N\'Skala\'nın zehirlenmesi, Mbilla ve Maniatis\'in sakatlanması, alternatif açısından bizim için çok önemli futbolculardı. Maalesef onlardan mahrum bir oyunla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Fernandes çok iyi ve kaliteli oyuncu fakat bugün iki kenar oyuncumuz da çok hata yaptı, çok top kaybetti. Devre arasında oyuncularımla konuşmamda özellikle kenardaki oyuncularımın top kaybetmemelerini, topa sahip olmalarını istedim ancak olmadı. Belki biraz kormuş, çekinmiş olabilirler Beşiktaş ile oynarken.\"