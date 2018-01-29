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(Görüntülü Haber) Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddia edilen Selahattin Altınöz toprağa verildi

ADANA, (DHA)- ADANA'da sokağa kurduğu çadırda yaşamını yitiren ve ünlü manken Aysun Kayacı'nın babası olduğu iddia edilen Selahattin Altınöz (62), toprağa verildi

29 Ocak 2018 18:15

ADANA, (DHA)- ADANA\'da sokağa kurduğu çadırda yaşamını yitiren ve ünlü manken Aysun Kayacı\'nın babası olduğu iddia edilen Selahattin Altınöz (62), toprağa verildi. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78179 Sokak\'taki elektrik trafosunun yanına kurduğu çadırda yaşamını sürdüren ve çevredekilerin verdiği yemeklerle karnını doyuran Selahattin Altınöz, dün sabah saatlerinde kahvaltı getiren mahalle sakinlerince hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altınöz\'ün öldüğü anlaşıldı. Selahattin Altınöz\'ün cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. ÖLDÜĞÜ YERE GETİRİLDİ Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi tamamlanan Selahattin Altınöz\'ün cenazesini, komşuları ve eniştesi olduğunu söyleyen bir kişi, teslim aldı. Öldüğü çadırın bulunduğu sokağa getirilen Altınöz, burada helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı\'na götürüldü. Selahattin Altınöz, gözyaşları arasında toprağa verildi. \'HERKES AYSUN KAYACI\'NIN BABASI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR\' Ölen Selahattin Altınöz\'ün yurt dışında hayatını sürdüren ünlü manken Aysun Kayacı\'nın babası olduğu iddia edildi. Altınöz\'ün yıllar önce de aynı iddia ile karşı karşıya kaldığı ve buna çok sinirlendiği öğrenildi. Çevredeki esnaftan berber Adem Tekinalp, \"Dükkânımıza gelirdi tıraş ederdik, insani ilişkilerimiz vardı. Dışarıda yatıyordu. Komşular yemek verirdi. Herkes Aysun Kayacı\'nın babası olduğunu söylüyor\" dedi. Selahattin Altınöz\'ün komşularından Sibel Yılmaz ise \"Selahattin Bey\'i \'Gökmen\' ismiyle bilirdik. İsmini ölene kadar öğrenmemiştik. Aysun Kayacı\'nın babası olduğu daha önceki yıllarda da söylenmişti. Bizim de bilgimiz bu yöndeydi\" diye konuştu.

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