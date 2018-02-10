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(Görüntülü Haber) AYSEL GÜREL 89'UNCU YAŞ GÜNÜNDE SİMİT VE ÇAY DAĞITILARAK ANILDI

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA 9 sene önce vefat eden Sanatçı Aysel Gürel 89'uncu doğum gününde, sıklıkla gittiği Beşiktaş Semt Pazarı'nda simit ve çay dağıtarak anıldı

10 Şubat 2018 14:20

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA 9 sene önce vefat eden Sanatçı Aysel Gürel 89\'uncu doğum gününde, sıklıkla gittiği Beşiktaş Semt Pazarı\'nda simit ve çay dağıtarak anıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe sanatçı Aysel Gürel\'in kızı Sinema sanatçısı Müjde Ar, Müjde Ar\'ın eşi Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve Karakaş\'ın torunları Onur Karakaş ile Deniz Karakaş katıldı. Annesi için pazar girişinde simit dağıtan Müjde Ar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. BÜTÜN PAZARCILAR ONUN EŞİ, DOSTU, AHBABIYDI Müjde Ar, “Annem rahmetli Beşiktaş pazarı aşığıydı. Vefat edinceye kadar son bir haftaya kadar her hafta bu pazara gelirdi. Bütün pazarcılar onun eşi, dostu, ahbabıydı. Bir hafta pazara gelmese pazarcılar merak edip eve gelirlerdi. Hem onun pazara olan sevgisinden hem de onun simit sevgisinden ötürü Beşiktaş Belediyesi hiç aksatmadan her yıl burada yüzlerce simit dağıtıyor onun ruhuna. Geleneksel hale geldi bu etkinlik. Çok mutluyum, Beşiktaş Belediyesi\'ne teşekkür ediyorum\" dedi. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Beşiktaş Semt Pazarı\'ndan görüntü -Simit dağıtımından görüntü -Müjde Ar ile röp. -Pazar girişine asılan pankart -Genel ve detaylar

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