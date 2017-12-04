(Görüntülü Haber) Ayrıldığı eşini 11 yerinden bıçaklayıp, bacaklarından vuran eski koca tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle eski karısı S.A.\'yı 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vuran Rıdvan Keleş, tutuklandı. Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre evli kalan Rıdvan Keleş ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen Keleş, uzun süre yerini aradığı S.A.\'nın Şafak Mahallesi\'nde çalıştığını tespit etti. Evinden çıkan S.A.\'yı takibe alan Keleş, sokakta eski eşinin karşısına aniden çıktı. S.A.\'ya hakaret eden Keleş, belinden çıkardığı \'sallama\' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı. S.A.\'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan Keleş, daha sonra tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurarak, kaçtı. S.A.\'ya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ve polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, yaralı S.A.\'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. S.A., hastanede tedaviye alınırken, polis, olay sonrası kaçan Keleş\'i kısa sürede yakaladı. Emniyetteki ifadesinde kendisine küfrettiği için eski eşini bıçaklayıp, vurduğunu ileri süren Rıdvan Keleş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.