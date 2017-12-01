(Görüntülü Haber) Aydınlatma direğinde intihara kalkıştı

ŞANLIURFA\'da adı öğrenilemeyen bir kişi, aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin, bir süre konuşup ikna ettiği genç direkten indi.

Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıkıp atlayacağını söyleyen genci görenler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, branda açarak gencin atlama ihtimaline karşı önlem alırken, polis ekipleri ise bölgeye şerit çekip çevredekileri uzaklaştırdı. Şeridin dışında bekleyen bazı kişiler intihar girişiminde bulunan genci cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Polisin, bir süre konuşup ikna ettiği genç, direkten indirilip polis merkezine götürüldü.