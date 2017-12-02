(Görüntülü Haber) Aydın'da zincirleme kaza: 2'si ağır, 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2\'si ağır, 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Nazilli-Aydın karayolunda meydana geldi. Tuğçe Altındağ (29) yönetimindeki 09 HG 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşıp, yan yola savruldu. Otomobil, önce karşı yönden gelen Mehmet Kaplan (33) yönetimindeki 09 Z 0010 plakalı hafif ticari araca, ardından da aynı yöne giden Metin Nezir Çetinkaya yönetimindeki 34 VE 7171 plakalı TIR\'a çarptı.



Kazada, sürücülerden Altındağ ve Kaplan ile her iki araçta bulunan Gamze Sabah (26), Habibe Kaplan (55) ve Sevim Kaplan (59) yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Altındağ ile Sabah\'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.