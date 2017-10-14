(Görüntülü Haber) Aydın Örs Spor Kompleksi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından yaptırılan spor kompleksine,Türk basketbolunun efsanesi olan Aydın Örs’ün ismi verildi. Aydın Örs Spor Kompleksi açılışı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğu ve Aydın Örs’ün katılımıyla gerçekleşti.





29 yıllık antrenörlük kariyerine tam 20 kupa sığdıran ve basketbol tarihinde ülkemize Avrupa Kupası kazandıran ilk teknik adam olarak tarihe geçen Aydın Örs\'ün ismi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan spor kompleksine verildi. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve hizmete açılan kapalı spor salonu geleceğe başarılı gençler yetiştirecek.





BİNANIN ALT KATINDA YURT, ÜST KATINDA İSE SPOR SALONU OLACAK





Beylikdüzü Eğitim Vadisi\'nde bulunan ve iki katlı inşa edilen binanın alt katı yurt olarak dizayn edilirken, üst katında ise spor salonu yer alıyor. Toplamda bin 400 m2’ye sahip spor salonunda 4 soyunma odası, 1 antrenör odası, 1 toplantı ve sunum odası, 1 fitness odası ve 4 duş yeri bulunuyor. Basketbol sahasının 600 m2’lik bir alana sahip olduğu binanın, 80 m2\'lik Yaşam Vadisi ikinci etaba bakan bir de teras manzarası bulunuyor. Saha aynı zamanda gerektiği durumda voleybol sahasına da dönüştürülebiliyor.





“HAYATTAYKEN BANA BÖYLE BİR HEDİYE VERDİLER”





İsmi Spor kompleksine verilen efsane basketbolcu Aydın Örs, çok mutlu olduğunu belirterek; “Çok duygulandım ailece onur duyduk. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hayattayken böyle bir hediye verdiler bana. Çok mutluyum. Geçmişte yaptığım hizmetlerin hatırlanması takdir görmesi ve bu şekilde tarihe not düşülmesi beni ve ailemi çok mutlu etti ve çok onur duydum” dedi.





“GECİKMİŞ BİR KARAR OLARAK GÖRÜYORUM”





Aydın Örs Spor Kompleksi hakkında bilgi veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, \"Değerli hocamızın isminin buraya verilmesini gecikmiş bir karar olarak görüyorum. Bu bize kısmet oldu. Umarım hem Aydın Örs hocamızın hem de onun gibi Türk sporuna hizmet etmiş diğer isimlerin hakettiği yerlerde isimleri olsun. İyi ki kabul ettiler Beylikdüzü’ne büyük bir renk kattılar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine\" dedi.





Aydın Örs’ün sadece basketbolda değil Türk sporunda çok emeği olan bir insan olduğunu söyleyen Hidayet Türkoğlu ise: “Onlarca yüzlerce antrenöre yöneticiye de faydası bulunmuş bir insandan bahsediyoruz. Onun adına bu tesisin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Eski oyuncuları olarak çok mutlu olduk, gururlandık” dedi.