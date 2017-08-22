(Görüntülü Haber) Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi Altınoluk'ta

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi\'nde bulunan Abdullah Efendi Konağı\'nda, 33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserlerden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.



Aydın Doğan Vakfı tarafından toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle 33\'üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, 2016 yılında 68 ülkeden 752 sanatçı ve 2 bin 521 karikatüre ev sahipliği yaptı. Edremit Abdullah Efendi Konağındaki sergi, 1 Eylül\'e kadar gezilebilecek. 33\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması sergisi; İstanbul, Eskişehir, Muğla ve Adana illerinin ardından son olarak Balıkesir\'in Edremit ilçesinde sergilendi. Abdullah Efendi Konağı\'nda düzenlenen serginin açılışını; Edremit Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka, Aydın Doğan Vakfı Sergiler Koordinatörü İlhan Artar ve Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert gerçekleştirdi. Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Saka, serginin kendileri için son derece değerli olduğunu söyledi. Serginin Edremit\'te olması ve bu tür sergilerin artmasına çok sevindiklerini belirten Saka, \"Biz Edremit\'in her köşesini sanatın, sporun bir merkezi olarak düşünüyoruz. Edremit\'i bu noktaya taşımaya çalışıyoruz\" dedi.



Sergiyi değerlendiren karikatürist Ergin Gülen ise, \"Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma ilk olarak Hürriyet Gazetesi kurucusu Sedat Simavi adına yapılmıştır. Sedat Simavi Karikatür sanatçısıdır aslında. Sonradan 1947 yılında Hürriyet Gazetesi\'ni kurmuştur. Çocukları da onun anısına bu uluslararası yarışmayı düzenlemişlerdir. Gazete devredilince bu yarışma da Aydın Doğan\'a geçmiştir. Ben karikatür sanatçısıyım, benim için önemli olan yarışmanın sürmüş olması, ciddiye alınmış olması, uluslararası alanda birinci derecede olmasıdır. Türk sanat hareketini, kültür hareketini temsil ettiği için çok memnunuz\" dedi.



Sergiye katılanlar ise eserleri son derece beğendiklerini belirtti. Sergide, yarışmanın birincisi Marco De Angelis (İtalya), ikincisi \'Cau\' Claudio Antonio Gomes (Brezilya), üçüncüsü Doğan Arslan (Türkiye) ve \'Güçlü Kızlar, Güçlü Bir Dünya\' kategorisinde verilen Özel Ödül\'ün sahibi ise Emrah Arıkan\'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer aldı.



Yarışmada Başarı Ödülü kazananlar arasında Oktay Bingöl (Türkiye), Vitaly Bondar (Beyaz Rusya), Evzen David (Çek Cumhuriyeti), Hicabi Demirci (Türkiye), \'Feggo\' Felipe Galindo (Amerika), Rodrigo Machado da Rosa (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Arif Sutristanto (Endonezya), Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), Kürşat Zaman (Türkiye), Nahid Zamani (İran) ve Zygmunt Zaradkiewicz (Polonya) eserleri yer alıyor.



Karikatürde hoşgörü ve sağduyuya dayalı, farklı düşünce ve inançlara açık bir toplumun temel yapıtaşları arasında yer alması ve düşünceden hareketle düzenlenen ve dünyada \'Karikatürlerin Oscar\'ı olarak bilinen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasına 1983 yılından bu yana 137 ülkeden 7 bin 800\'ü aşkın sanatçının katıldığı öğrenildi.