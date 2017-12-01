(Görüntülü Haber) Aydın Doğan Uluslararası Karikatür ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-AYDIN Doğan Vakfı (ADV) tarafından bu yıl 34\'üncüsü düzenlenen \'Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\' ödülleri törenle sahiplerini buldu. Ödüllü karikatüristler, tören öncesi, Yaratıcı Çocuklar Derneği\'nden genç çizerlerle bir araya gelerek atölye çalışması yaptı.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu\'nda Kanal D Ana Haber sunucularından Gözde Atasoy\'un takdimiyle gerçekleşen törene ADV Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, ADV Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana, ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Nihal N. Kafalı\'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.





BOYNER: KARİKATÜR ÇİZERLERİ GÖRMEZDEN GELDİĞİMİZ KONULARI ÇİZGİLERİYLE YÜZÜMÜZE VURUYOR



Törenin açılışında konuşan ADV Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması\'nın dünyadaki en önemli karikatür yarışmalarından biri olduğunu belirterek \"Belki en önemlinin de ötesinde. Çünkü dünyada bu kadar geniş çaplı yarışma yok. 178 ülkeden sanatçı katıldı bugüne kadar. 34 yıldır bu yarışmayı yapıyoruz. Bugüne kadar 8 bin civarında karikatür yarışmaya katıldı. Biz bunu bir yarışmadan çok sanatçıların bir araya geldiği bir platform olarak görüyoruz. Karikatürün devamlılığını sağlayan, karikatür çizerlerini cesaretlendiren bir platform olarak görüyoruz. Ülkemizde karikatürün gelişmesine öncülük etmiş olmak, bize ayrı bir mutluluk veriyor. Karikatür çizerleri gerçekten değerli kişiler. Çünkü çizgileriyle toplumun önemli sorunlarına ışık tutuyorlar. Bazen de aslında çok ciddi bir sorun olan ama günlük yaşamımızda fark etmediğimiz, görmezden geldiğimiz konuları çizgileriyle bizim yüzümüze vuruyorlar. Bizleri düşündürüyorlar. Ulu önder Atatürk\'ün dediği gibi sanatçı aslında ışık tutuyor. Bugün burada sergilenen eserlerde de bu ışığın yansımalarını görüyoruz. Vakıf olarak bizim hedefimiz; Türkiye\'de eğitime, sanata katkı sağlamak. Çağdaşlaşma dediğimiz yolda giderken eğitimden, sanata ve kültüre elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok önem verdiğimiz konulardan biri de tabi ki, cinsiyet eşitliği. Kız çocuklarının güçlenmesi. Bu bağlamda geçen sene karikatür yarışmamızda ayrı bir bölüm açtık. \'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' adı altında karikatüristlerimizden bu konuyu işlemelerini istiyoruz. Bu sene bu konuda ödül alan Türk bir çizerimiz. Bundan da ayrıca mutlu olduk\" diye konuştu.





63 ÜLKEDEN 641 SANATÇI, 2 BİN 220 KARİKATÜRLE KATILDI



Bu yıl, 63 ülkeden 641 sanatçının 2 bin 220 karikatürle katıldığı yarışmada seçici kurul İngiltere\'den Ross Thomson\'ın karikatürünü birinciliğe layık gördü. Thomson, ödülünü ADV Onursal Başkan Vekili Sema Doğan\'ın elinden aldı. Yarışmaya İran\'dan katılan ve ikinci olan Shahram Rezai\'nin ödülünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız verirken, üçüncü seçilen Brezilyalı Raimundo Rucke Santos Souza\'ya ise ödülünü ADV Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner takdim etti. Törende ayrıca, \'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' teması altındaki karikatür yarışmasında özel ödüle layık görülen Türkiye\'den Fethi Gürcan Mermertaş\'a da ödülü verildi.



Seçici Kurul ayrıca; Luc Descheemaeker (Belçika), Muhamed Djerlek (Sırbistan), Darko Drljevic (Karadağ), Ehsan Ganji (İran) (2 ödül), Vasco Gargalo (Portekiz), Alessandro Gatto (İtalya), Dokhshid Ghodratipour (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Silvano Mello (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Ross Thomson (İngiltere)\'i Başarı Ödülü\'ne değer gördü.





CANDAN FETVACI: KARİKATÜR GİDEREK DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURUYOR



ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, 34 yıldır yarışmayı sürdürmüş olmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Dünyanın dört bir yanından bize her yıl binlerce karikatür geliyor. Bugün burada bütün kıtalardan çizerlerimiz var. Bu çizerleri bir kaç senedir gençlerle buluşturmaya başladık. Karikatür giderek dünyanın gündemine oturuyor. Bir çizimle her şeyi ifade edebilen bir sanat. Onun için ilgi çok büyük. Bizde bunu geliştirmekten mutluluk duyuyoruz\" dedi.





ÖZEL ÖDÜL KAZANAN MERMERTAŞ: BİZİ KIZLAR, KADINLAR YÖNETSE BELKİ DE ÇOK BAŞKA BİR ÜLKE OLURUZ



\'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar\' temalı özel ödülü kazanan Fethi Gürcan Mermertaş, \"Karikatürde, aydınlık alanını büyütmeye çalışan, mücadele eden bir kız çocuğu var. Bu da kızların yeterince güçlü olduğu, çalışarak mücadele edebilecekleri, şiddetle, tacizle, tecavüzle, ölümle mücadele edecekler. Önce ayakta kalacaklar. Daha sonra da eğitimleri ile ne istiyorlarsa onu yapacaklar. Hatta dünyayı yönetecekler. Bizi kızlar, kadınlar yönetse belki de çok başka bir ülke oluruz\" şeklinde konuştu.





YARIŞMASI BİRİNCİSİ ROSS THOMPSON: FİKİR OLARAK BİRÇOK ÜLKEDE İNSANLARIN, BAŞKA ÜLKEDE HAYATLARINI DEVAM ETTİRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM



34\'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması birincisi Ross Thompson, \"Fikir olarak birçok ülkede insanların, başka ülkede hayatlarını devam ettireceklerini ve yeni bir hayat kuracaklarını düşündüm. Bunun neticesinde de konteynerlere binip, başka ülkelere giden ve oralarda yeni hayatları arayan insanları gemi battığında çıktıkları ıssız adada, orada daha önceden yaşayan ve yalnız olan kişinin de hayatını değiştirdiğini anlatmak istedim\" diye konuştu.





İKİNCİ OLAN SHAHRAM REZAEİ: KARİKATÜRÜMDE, TİMSAH İNSANI YİYEBİLİR ANCAK GÖÇMENLER İÇİN YAŞAM VERİYOR



Yarışmada çizdiği karikatürle ikinci olan Shahram Rezaei ise şunları söyledi: Bu yarışmada İran için ikincilik ödülü kazandım. Ben bu karikatürü, göçmenler için çizdim. Onların hakları için bir şey demek istedim. Karikatürde, timsah insanı yiyebilir ancak göçmenler için yaşam veriyor.





TÖREN ÖNCESİ ÇİZERLERLE, ÇOCUKLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPTI



Ödül töreni öncesi, yarışmada dereceye giren karikatüristler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nde Yaratıcı Çocuklar Derneği\'nden genç çizerlerle bir araya gelerek, atölye çalışması yaptı.



Derneğin Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, 2006 yılından bu yana çocuklarla karikatür çalışmaları yaptıklarını söyledi. Çetindoğan \"Yarışmalar düzenliyoruz. Her sene genellikle bir temamız oluyor. Aydın Doğan Vakfı ile yaptığımız işbirliği ile uluslararası çizerlerle gençler bir araya geliyorlar. Çok büyük bir fırsat gençlerimiz için. Bu vesile ile Aydın Doğan Vakfı\'na, üst yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çocukların vizyonunun açılması yönünde çok büyük katkıları oluyor\" dedi.