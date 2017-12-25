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(Görüntülü Haber) Ayder’e kar yağdı, kış eğlenceleri başladı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar eğlenceleri de başladı

25 Aralık 2017 15:35

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası\'nda kar eğlenceleri de başladı. Çamlıhemşin İlçesi’nin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü, yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Her yıl yağan karla birlikte yaylada geleneksel kış eğlenceleri de başladı.Tatil için yaylaya gelen yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkardı. Kimileri kartopu oynadı, kimileri de otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yaptı. Kayak sıranda kimileri takla attı, kimileri ise hızını alamayarak alandaki vatandaşlara çarptı. Soğuk havada kar üstünde horon oynayan vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı.

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