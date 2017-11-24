(Görüntülü Haber) Ayancıklı mucit destek bekliyor

İbrahim ASLAN SİNOP, (DHA) - SİNOP\'un Ayancık İlçesi\'nde kalorifer ve güneş enerjisi paneli ustası Cengiz Uğurluel, kendi yaptığı sistemle, sadece elektrik enerjisiyle evini ısıtıyor. Sinop\'un Ayancık İlçesi\'nde yaşayan Cengiz Uğurluel, buzdolabı motoru ve kendi yaptığı batarya sistemiyle elektrik enerjisini ısıya çevirdi. Tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdiği sistemi daha da ileriye taşımak istediğini söyleyen Cengiz Uğurluel, 2014 yılından beri ısı pompasıyla, buzdolabı motoruyla, kalorifer işiyle uğraşıyorum. Buzdolabı motorunun normalde soğutma özelliği bulunmaktadır. Fakat ben bunu ısıtmakta kullanıyorum. Buzdolabı motorunu ters kullanıyoruz. Şu anda imkanlar dahilinde ısıtmada kullandığımız bu sistemi, ufak bir değişiklikle ek parçayla aynı makine ile evi soğutmada da kullanabileceğiz. Bunun içinde devletimizden destek bekliyoruz, müracaat ettiğimiz yerlerden onay bekliyoruz. Kısa zamanda bunu piyasaya çıkartıp ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum dedi.