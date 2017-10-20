T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Avukat anne, duruşmalara bebeğiyle katılıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de avukat Emine İlkay Varol, duruşmalara, kucağından indirmediği 4 aylık bebeği Alp'le katılıyor

20 Ekim 2017 19:44

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de avukat Emine İlkay Varol, duruşmalara, kucağından indirmediği 4 aylık bebeği Alp\'le katılıyor. Avukat Varol, bebeğinin bakıma ve anneye muhtaç olduğunu, duruşma salonunda sessiz olduğunu ve hakimi dinlediğini söyledi. Denizli Barosu\'na kayıtlı 2.5 yıllık evli 4 yıllık avukat Emine İlkay Varol, müvekkilliğini yaptığı kişilerin mahkemelerdeki duruşmalarına 4 aylık bebeği Alp Varol ile birlikte katılıyor. Duruşması olduğu zamanlarda evinden adliyeye otomobille gelen avukat Emine İlkay Varol, bebeğini de arabasına bindirip, adliye kapısına kadar getiriyor. Ardından avukatlık cüppesini giyen Varol, bebeğini de kucağına alıp, savunma yapacağı mahkemelerdeki duruşmalara katılıyor. Bebeğinin puset içinde ya da kucağında durduğunu söyleyen avukat Varol, bebeğinin duruşmalarda oldukça sessiz durduğunu, özellikle hakimleri dinlediğini söyledi. Bebeğinin henüz 4 aylık olduğunu ve anneye muhtaç olduğunu ifade eden Varol, \"Bebeğime kendim bakıyorum. Şimdilik sadece anneye ihtiyacı var. Bebeğim daha emdiği için birlikte ofisime, adliyeye, hatta heryere birlikte gidiyoruz. İlk olarak bir ay önce benimle birlikte duruşmaya girdi. Mahkeme salonundaki hakimler, avukatlarda beni anlayışla karşılayıp, olumlu bakıyorlar. Benimle birlikte olduğu sürece de bebeğimle duruşmalara gireceğiz. Duruşmalarda sessiz duruyor. Sadece karnı acıktığı zaman ağlıyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİEmineVarolAlpAvukat VarolDenizli BarosuAlp VarolDuruşmasıArdındanBebeğininBebeğimMahkemeBenimleDuruşmalardaSadece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24