(Görüntülü Haber) Avşa'da Zafer Bayramı Deniz'de motorlarla İzmir Marşı eşliğinde kutlandı

Emir YILDIZ/MARMARA(BAlıkesi)(DHA)- ZAFER Bayramı nedeniyle Balıkesir\'in Marmara İlçesi\'ne bağlı Avşa Adası\'nda bulunan ve Türk bayrağı asan motorlarla İzmir Marşı eşliğinde denizde tur atıldı. Zafer Bayramı katlaması, Avşa Adası\'nda bulunan bir grup tatilcinin Atatürk Büstü önünde sabah toplanması ile başlandı. Burada saygı duruşunda bulunan kalabalık daha sonra İstikal Marşı\'nı okudu. Törenler daha sonra ada da bulunan ve Türk bayrağı açan küçük ve büyük motorların İzmir Marşı eşliğinde denizde tur atması ile devam etti. Tatilciler ilgiyle izledikleri bu geziyi alkışlayarak destekledi. Avşa Adası\'ndaki kutlamalara bu akşam fener alayı ile devam edilecek